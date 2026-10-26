Bigg Boss 20 Updates: ‘बिग बॉस 20’ के घर में ये वीकेंड का वार बहुत उतार-चढ़ाव भरा रहा। स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी ने आकर शो में स्काउट के साथ-साथ लव गिल को भी जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद लव का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उन्होंने स्काउट पर आरोप लगाया कि उनके कारण लव के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ गई हैं।

दरअसल सलमान खान की गैरमौजूदगी में रोहित शेट्टी ने ये शो होस्ट किया और उन्होंने घरवालों की गलती पर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। लव गिल और स्काउट के रिश्ते पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि ये सब बाहर बहुत खराब लग रहा है। इतना ही नहीं स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी भी वीकेंड का वार में आईं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड स्काउट के साथ लव के रिश्ते पर सवाल उठाए।

काशवी ने काशवी ने स्काउट से बोला, “तनमय तुमने सोचा कैसे कि तुम मेरी तुलना उससे (लव) से कर सकते हो?” इसके बाद स्काउट ने बताया कि जिस तरह से लव उनका ख्लाय रख रही थी उस वजह से उन्होंने तुलना की थी। इसके बाद काशवी ने कहा, “क्या ख्याल रख रही, अगर घरवाली ही फीलिंग चाहिए थी आपको तो आपको घर पर बैठना था। इससे मुझे बुरा लग रहा है। अगर आपको एक प्रतिशत भी इज्जत है ना तो एक लिमिट रखो और उससे दूर रहो।” इसके अलावा काशवी ने स्काउट पर लव की मसाज को लेकर भी तंज कसा।

लव गिल का रो-रोकर हुआ बुरा हाल

अब शो के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें लव गिल को रोते हुए दिखाया गया। वो गार्डन एरिया में बैठकर रोती दिख रही हैं और हर कोई उन्हें एक-एक कर समझा रहा है। इसके बाद एक वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें कोई कह रहा है कि अगर मैं काशवी की जगह होती मेरा रिएक्शन भी ये ही होता। एक जगह यंग जो स्काउट और लव के दोस्त हैं वो कह रहे हैं उसको बुरा लग रहा है लगने दे। तू बेबी सीटिंग और पैंपरिंग कर रहा है। इसके बाद स्काउट कहते हैं, “बात भी सही बोला उसने।” फिर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, “पर इस बीच में वो तो अकेली रह गई।” इस दौरान लव को रोते हुए दिखाया जाता है।

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फिर बाथरूम एरिया में लव गिल और स्काउट आपस में बात करते हैं। जिसमें लव कहती हैं, “मैं तो किसी को ऐसे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। मेरे कैरेक्टर की तूने धज्जियां उड़ा दी। बाहर जाकर क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में? जो चीजें होंगी वो हटेंगी नहीं सोशल मीडिया से। तुमने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया।”

रोहित शेट्टी ने भी लव को दी थी नसीहत

रोहित शेट्टी ने स्काउट को समझाया कि उनके गेमिंग फॉलोअर्स उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और उनकी शख्सियत से परिचित हैं, लेकिन टीवी पर उन्हें देखने वाले लाखों दर्शक उनकी निजी जिंदगी या इरादों के बारे में नहीं जानते। ऐसे में स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों से उनके बारे में अलग धारणा बन सकती है। रोहित ने साफ किया कि वह स्काउट के इरादों पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हरकतें दर्शकों को कैसी नजर आ रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…