रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ शुरू हो चुका है और इस बार शो में कई दिलचस्प चेहरे बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। हर कंटेस्टेंट की अपनी अलग कहानी है, लेकिन इनमें से एक ऐसा भी है, जिसकी जिंदगी और करियर का सफर काफी दिलचस्प रहा। कभी वह ट्रक ड्राइवर बनने का सपना देखा करते थे, तो कभी पहली नौकरी का अनुभव भी कुछ ऐसा रहा कि सिर्फ आधे घंटे में ही नौकरी छोड़ दी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हम किस कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं।

‘गुल्लू’ ने बताई अपनी कहानी

सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ में कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू कंटेस्टेंट बनकर आए हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कनिका मान से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सबसे पहले कनिका पूछती हैं कि सबसे पहले क्या किया। इसके जवाब में ‘गुल्लू’ ने कहा, “सबसे पहले मैंने तीन साल कुछ नहीं किया कॉलेज के बाद, क्योंकि मेरा सपना था ट्रक ड्राइवर बनने का। मुझे अपने ट्रक खरीद के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काम करना था। लेकिन मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था।

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फिर मेरी जॉब लग गई गुरुग्राम में और मैंने वो जॉब सिर्फ आधे घंटे तक की। मुझे लगा क्या ही करना होगा… बैकेंड में जाकर लैपटॉप चलाना है और दूसरो से काम करवाना है। लेकिन मुझे जाते ही उन्होंने जूते पकड़ा दिए कि कस्टमर आए हैं उन्हें दिखा कर आओ। कुछ देर बाद मैंने डिब्बा मैनेजर को दिया और चला गया। फिर मैं शेफ बनने गोवा चला गया ढाई महीने। इसके बाद मैंने वहां रील बनानी शुरू की।”

‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट्स

इस साल सलमान खान के शो में कनिका मान, आसिफ खान, काजी तौकीर, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, रोहद खान, लव गिल, हर्ष, अरिशफा खान, कुशाल, अमन गांधी, उदिति सिंह, रीति तिवारी, माही विज, मैरी कॉम और गेमिंग क्रिएटर स्काउट यानी तन्मय सिंह ने एंट्री ली हैं।

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