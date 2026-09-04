Bigg Boss 20 House: सलमान खान का शो ‘बिग बॉस 20’ 6 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर तो काफी समय से चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार बिग बॉस का घर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। घर की थीम ‘वरदान’ रखी गई है और इसकी सजावट में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी।

बिग बॉस के घर को पिछले 19 साल से डिजाइन करने वाले ओमंग कुमार की जगह इस बार वर्षा जैन ने ली है। वर्षा इससे पहले साउथ के बिग बॉस के कुछ सीजन के घर डिजाइन कर चुकी हैं। वह अनिल कपूर के शो ‘इंडिया के टॉप 1 परसेंट’ का सेट भी डिजाइन कर चुकी हैं।

इस बार का घर पिछले सीजन्स से थोड़ा अलग है। इसे देखने पर एक तरह का सुकून महसूस होता है, लेकिन कई जगहों पर अजीब और डरावने डिजाइन भी नजर आते हैं। घर में जानवरों और अलग-अलग तरह के जीवों को सजावट का हिस्सा बनाया गया है।

करीब 10 हजार वर्ग फीट में बने इस घर में कुल 104 कैमरे लगाए गए हैं। घर में जगह को खुला रखा गया है और कोनों में बैठने के लिए अलग-अलग स्पेस बनाए गए हैं।

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शार्क वाला स्विमिंग पूल और गोरिल्ला

घर के गार्डन एरिया में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है शार्क थीम वाला स्विमिंग पूल। इसके पास एक बड़ा फ्लोरल टैप भी लगाया गया है। वहीं बाथरूम के दरवाजे के ऊपर एक बड़ा गोरिल्ला नजर आता है।

(Photo Source- Video grab/Screen)

एक पेड़ पर सांप लिपटा हुआ है, जिसके आसपास बैठने की जगह बनाई गई है। गार्डन में रिंगमास्टर की एक बड़ी मूर्ति भी है। खास बात यह है कि लिविंग एरिया में जाने के लिए कंटेस्टेंट्स को रिंगमास्टर की टांगों के बीच से होकर गुजरना होगा।

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वॉशरूम में उल्टा लटका खरगोश

इस बार वॉशरूम एरिया को काफी सिंपल रखा गया है। यहां सबसे अलग चीज है नियॉन पिंक रंग का उल्टा खड़ा खरगोश। बीच में एक सोफा रखा गया है, जबकि ऊपर दो चिंपैंजी लटके हुए दिखाई देते हैं।

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लिविंग रूम में दिखेगा पूरा हंगामा

लिविंग रूम घर का सबसे ज्यादा भरा हुआ हिस्सा है। यहां बड़ा सोफा तो है ही, साथ ही एक कोने में 12 लोगों के बैठने वाली डाइनिंग टेबल रखी गई है। इसके पीछे एक बड़ा पैराशूट लगाया गया है, जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

लिविंग रूम की सबसे खास चीजों में एक पिंक टीपॉट है। यह देखने में किसी थ्रोन यानी सिंहासन जैसा है और इसमें से हॉट चॉकलेट निकलती हुई दिखाई देती है। टीवी के ऊपर कुछ मैसेज भी लटकाए गए हैं, जो इस हिस्से को थोड़ा मजेदार लुक देते हैं।

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रूम नंबर 20 में क्या है?

इस सीजन में एक नया कमरा Room No. 20 बनाया गया है। यह पिछले सीजन के असेंबली रूम की जगह लेगा। फिलहाल इस कमरे के अंदर क्या है, यह राज रखा गया है। इसका खुलासा शो शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद किया जाएगा।

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वहीं Room 2X भी काफी रहस्यमयी है। यहां दो दरवाजे हैं। एक सामान्य आकार का है, जबकि दूसरा काफी छोटा है। दोनों के पीछे क्या छिपा है, इसका पता ग्रैंड प्रीमियर में चलेगा।

सूत्रों के मुताबिक, Room 2X का कनेक्शन ‘जीवनदान’ से हो सकता है। यहां कंटेस्टेंट्स को प्रेशर पॉड्स में रखा जा सकता है और उनसे कोई सच बोलने या कबूलनामा करने के लिए कहा जा सकता है। इस टास्क में टिकने वाले कंटेस्टेंट को गेम में अतिरिक्त लाइफलाइन मिलने की संभावना है।

इस बार किचन बना है फूड ट्रेक

किचन को इस बार BB Food Truck की थीम दी गई है। किचन टेबल के नीचे दो पहिए लगाए गए हैं और ऊपर ‘BB Food Truck’ लिखा हुआ है। हालांकि, घर के बाकी हिस्सों के मुकाबले किचन का डिजाइन उतना खास नहीं लगता।

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बेडरूम में 17 कंटेस्टेंट्स के लिए बेड

बेडरूम में 17 कंटेस्टेंट्स के लिए बेड लगाए गए हैं। बीच में एक सोफा है और उसके ऊपर बिच्छू और गिरगिट रखे गए हैं। दीवारों से मशरूम निकलते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि, बेडरूम का माहौल काफी शांत और रिलैक्सिंग रखा गया है।

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ओमंग कुमार की जगह लेना बड़ी जिम्मेदारी थी- वर्षा जैन

बिग बॉस 20 का घर डिजाइन करने को लेकर वर्षा जैन ने बताया कि उनके लिए यह काम आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरी समय में यह जिम्मेदारी मिली थी और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछले 19 साल के काम से अलग कुछ नया करना था।

वर्षा ने कहा कि ओमंग कुमार ने इतने सालों तक जिस स्तर पर बिग बॉस के घर डिजाइन किए हैं, उस स्तर को बनाए रखना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने बताया कि इस काम को लेकर उन पर काफी दबाव था, लेकिन पूरी टीम ने मिलकर काफी मेहनत की।

वर्षा के मुताबिक, घर को तैयार करने में 48 दिन लगे। एक समय पर सेट पर 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। कम समय में ज्यादा 3D काम पूरा करने के लिए इस बार फाइबर के साथ-साथ फोम और नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया।

वर्षा ने कहा कि घर की पूरी डिजाइन ‘डुअलिटी’ यानी दोहरेपन की थीम पर बनाई गई है। इसका मतलब हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से समझ सकता है। उनके मुताबिक, यही चीज डिजाइन को तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती भी थी।