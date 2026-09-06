Bigg Boss 20 Grand Premiere LIVE Updates: लंबे समय से चल रहा दर्शकों का इंतजार कुछ देर में खत्म होने वाला है। ‘बिग बॉस 20’ की स्ट्रीमिंग कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है। ग्रैंड प्रीमियर की कमान शो के होस्ट सलमान खान ही संभालने वाले हैं। एक एक कर सभी कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा उठने वाला है।
कुछ ही देर में ‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर रात 9 बजे होगा और इसके अलावा ये शो कलर्स टीवी (Colors TV) पर भी रात 10:30 बजे स्ट्रीम होगा।
घर की थीम ‘वरदान’ रखी गई है और इसकी सजावट में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलने वाली हैं। जहां शो के 19 सीजन से बिग बॉस के घर को ओमंग कुमार डिजाइन कर रहे थे, वहीं इस बार ये जिम्मेदारी वर्षा जैन ने संभाली है।
वर्षा साउथ के बिग बॉस के कुछ सीजन के लिए बीबी हाउस को तैयार कर चुकी हैं और इसके अलावा अनिल कपूर के शो ‘इंडिया के टॉप 1 परसेंट’ का सेट भी डिजाइन कर चुकी हैं।
बिग बॉस 20 के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है। शो में एम. सी. मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, उदिति सिंह, अरिश्फा खान, अमन गांधी, काजी अहमद तौकीर, हर्ष मचारे उर्फ युंग डीएसए, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, रिया यादव, लव गिल, रोहेड़ खान, ईशा रिखी, माही विज, आसिफ खान, ऋति तिवारी, कनिका मान और तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओप नजर आएंगे।
Bigg Boss 20: कनिका मान की एंट्री हुई कन्फर्म?
'बिग बॉस 20' का एक प्रोमो सामने आया हैं, जिसमें एक कंफर्म कंटेस्टेंट की झलक देखने को मिली। हालांकि, प्रोमो में चेहरा साफ नहीं दिखाया गया है, लेकिन फैंस को पता चल गया है कि वह डांस करती हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस कनिका मान हैं।
Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी की हुई एंट्री
शो का एक प्रोमो सामने आया, जिसमें अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी अपनी बेटी रीति को लेकर शो में आए। दरअसल, रीति तिवारी इस बार के सीजन का हिस्सा बन रही हैं।
Bigg Boss 20: बादशाह की एक्स वाइफ बनेंगी शो का हिस्सा
रियलिटी शो के वीडियो में एक कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र करती हुईं नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखते ही फैंस ने कहा कि यह बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रेखी हैं, जो 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाली हैं।
Bigg Boss 20: माही विज बनेंगी शो का हिस्सा
टीवी अभिनेत्री माही विज भी 'बिग बॉस 20' में एंट्री करने वाली हैं। हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया, जिसमें वह परफॉर्म करते हुए नजर आईं। हालांकि, उनके चेहरे से पर्दा शो स्ट्रीम होने के बाद ही हटेगा।
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Bigg Boss 20: सलमान करेंगे परफॉर्म
शो के होस्ट सलमान खान 'बिग बॉस 20' की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। वे एपिसोड की शुरुआत में ही अपने 20 सबसे मशहूर डांस स्टेप्स पर परफॉर्म करेंगे।
Bigg Boss 20: इस बार क्या है शो की टीम
इस सीजन की मुख्य थीम 'तथास्तु' है, जिसे 'तथास-टू' या 'वरदान' के नाम से भी दिखाया गया है। यह थीम दोहरी सोच, भ्रम और खास वरदान या दूसरा मौका मिलने के विचार पर आधारित है।
Bigg Boss 20: कब और कहां देख सकते हैं सलमान खान का शो
'बिग बॉस 20' का प्रीमियर आज 6 सितंबर को हो रहा है, जिसे एक बार फिर सलमान खान होस्ट करने वाले हैं। शो का ग्रैंड प्रीमियर सबसे पहले जियो हॉटस्टार पर 9 बजे होगा। वहीं, दर्शक इसे कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे भी देख सकते हैं।