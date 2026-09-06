Bigg Boss 20 Grand Premiere LIVE Updates: लंबे समय से चल रहा दर्शकों का इंतजार कुछ देर में खत्म होने वाला है। ‘बिग बॉस 20’ की स्ट्रीमिंग कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है। ग्रैंड प्रीमियर की कमान शो के होस्ट सलमान खान ही संभालने वाले हैं। एक एक कर सभी कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा उठने वाला है।

कुछ ही देर में ‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर रात 9 बजे होगा और इसके अलावा ये शो कलर्स टीवी (Colors TV) पर भी रात 10:30 बजे स्ट्रीम होगा।

घर की थीम ‘वरदान’ रखी गई है और इसकी सजावट में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलने वाली हैं। जहां शो के 19 सीजन से बिग बॉस के घर को ओमंग कुमार डिजाइन कर रहे थे, वहीं इस बार ये जिम्मेदारी वर्षा जैन ने संभाली है।

वर्षा साउथ के बिग बॉस के कुछ सीजन के लिए बीबी हाउस को तैयार कर चुकी हैं और इसके अलावा अनिल कपूर के शो ‘इंडिया के टॉप 1 परसेंट’ का सेट भी डिजाइन कर चुकी हैं।

बिग बॉस 20 के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है। शो में एम. सी. मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, उदिति सिंह, अरिश्फा खान, अमन गांधी, काजी अहमद तौकीर, हर्ष मचारे उर्फ युंग डीएसए, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, रिया यादव, लव गिल, रोहेड़ खान, ईशा रिखी, माही विज, आसिफ खान, ऋति तिवारी, कनिका मान और तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओप नजर आएंगे।

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