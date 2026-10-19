‘बिग बॉस 20’ में एक और एविक्शन हो गया है। जी हां! ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक्टर अमन गांधी वीकेंड का वार के दौरान एविक्ट हो गए हैं। उन्हें इस हफ्ते सबसे कम वोट मिले थे, जिसके कारण उनका ‘बिग बॉस 20’ का सफर खत्म हो गया।

अमान के एविक्शन से पहले बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। दरअसर बिग बॉस ने घरवालों के एक ऐसा टास्क दिया था, जिसमें उन्हें ऐसे सदस्यों की पहचान करनी थी, जो किसी दूसरे कंटेस्टेंट पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। टास्क के दौरान माही विज ने आसिफ खान का नाम लेते हुए कहा कि वह लव गिल को लेकर कुछ ज्यादा ही फोकस्ड रहते हैं।

वहीं, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कुल 10 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया था। एविक्शन के दौरान सलमान खान ने उदिति, मैरी कॉम और अमन को घर के एग्जिट गेट के पास खड़े होने के लिए कहा। इन तीनों को सबसे कम वोट मिले थे। इसके बाद गेट बंद हो गया। जब दरवाजा दोबारा खुला, तो अमान घर से बाहर हो चुके थे।

बिग बॉस के घर में पांच हफ्ते बिताने के बावजूद अमान अपनी मजबूत पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके। पूरे सफर में उनका गेम एक जैसा नहीं रहा और वह दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ भी गहरी दोस्ती नहीं बना पाए।

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इस सीजन में मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स को घर में बने रहने के लिए एक और मौका दिया था, जिसे लाइफलाइन कहा गया। पिछले हफ्ते किसी को घर से बाहर नहीं किया गया, लेकिन कम वोट मिलने की वजह से अमान की एक लाइफलाइन खत्म हो गई थी। इस हफ्ते भी उन्हें कम वोट मिले, जिसके चलते उनका बिग बॉस का सफर खत्म हो गया।

अमन गांधी ने अपने टीवी करियर में कई हिंदी सीरियल्स में काम किया है। इनमें ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, ‘भाग्य लक्ष्मी’, ‘प्रेम बंधन’ समेत कई शोज शामिल हैं।

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अमन के एविक्शन के बाद अब बिग बॉस के घर में बचे कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है। सभी सदस्यों को दर्शकों का समर्थन हासिल करने और घर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी।

अमन से पहले हुआ था नकुल ढुल का एविक्शुन

12 अक्टूबर को शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए नकुल ढुल को पिछले हफ्ते साथी कंटेस्टेंट गुल्लू के साथ शारीरिक झड़प के बाद घर से बाहर कर दिया गया था। उनका सफर बिग बॉस 20 में बहुत कम रहा।