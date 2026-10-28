बिग बॉस 20 के नए एपिसोड में अरिश्फा खान की गुल्लू के साथ पढ़ाई को लेकर तीखी बहस होती है, तो वहीं आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच भी जोरदार झगड़ा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ, लूडो से जुड़े नॉमिनेशन टास्क में माही को पांच कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने की खास पावर मिलती है। वहीं, स्काउट का लव गिल को नॉमिनेट करने का फैसला घर में नया ड्रामा खड़ा कर देता है और लव इमोशनल हो जाती हैं।

माही और आम्रपाली की किचन फाइट

किचन में खाना बनाते वक्त आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच जोरदार बहस हो जाती है। माही बार-बार आम्रपाली को दाल चढ़ाने के लिए कहती हैं, जिससे आम्रपाली गुस्सा हो जाती हैं। वह कहती हैं कि वह माही की नौकरानी नहीं हैं, जो बार-बार उनके कहने पर काम करें।

वहीं, माही का कहना है कि अगर वह याद नहीं दिलाएंगी, तो खाना देर से बनेगा। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे के खाना बनाने पर सवाल उठाने लगती हैं। इस दौरान गुल्लू और कनिका भी आम्रपाली का साथ देते नजर आते हैं।

गुल्लू- अरिश्फा का झगड़ा

गुल्लू, अरिश्फा खान को कम पढ़ी-लिखी लड़की कह देते हैं, जिससे अरिश्फा गुस्सा हो जाती हैं। वह बताती हैं कि परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। गुल्लू अपनी बात पर कायम रहते हैं। इस दौरान माही भी अरिश्फा का साथ देती हैं और दोनों के बीच बहस और बढ़ जाती है।

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माही ने किया 5 लोगों को नॉमिनेट

एपिसोड में नॉमिनेशन के लिए लूडो जैसा टास्क देखने को मिलता है। बिग बॉस माही विज को खास पावर देते हैं, जिसके कारण वह आम्रपाली दुबे, मनीष गोयल, कनिका मान, अरिश्फा खान और लव गिल को नॉमिनेट करती हैं।

इसके बाद नंबर वाले व्हील के जरिए टास्क शुरू होता है, जिसमें घरवालों को लाल और हरी कुर्सियों पर बैठे कंटेस्टेंट्स की जगह बदलनी होती है। इस टास्क से घरवालों की सेफ और अनसेफ पोजिशन बदलती रहती है और गेम ज्यादा इंट्रस्टिंग हो जाता है।

स्काउट ने किया लव गिल को नॉमिनेट

इस टास्क के दौरान स्काउट लव गिल को नॉमिनेट कर देते हैं। उनके इस फैसले से लव काफी दुखी हो जाती हैं और अपने आंसू नहीं रोक पातीं। स्काउट के इस कदम से दोनों के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। वहीं, घर में नॉमिनेशन को लेकर तनाव और बढ़ जाता है।

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इस वीकेंड के वार पर स्काउट की गर्लफ्रैंड काशवी ने स्काउट और लव गिल के रिश्ते को लेकर अपनी बात रखी थी। जिसके बाद स्काउट ने लव से दूरी बना ली है। लव को नॉमिनेट करने के बाद शो में मौजूद सभी लोगों ने हैरानी जताई।