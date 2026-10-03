बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में घर का माहौल उस वक्त भावुक हो गया, जब मिड-वीक एविक्शन में रीति तिवारी का सफर खत्म हो गया। रीति के जाने से अम्रपाली दुबे और कनिका मान भावुक नजर आईं। वहीं, कप्तानी की टास्क में बाजी मारते हुए उदिति सिंह नई कैप्टन बन गईं।

एपिसोड में घरवालों के बीच बदलते रिश्ते और बढ़ती तनातनी भी देखने को मिली। गुल्लू और माहि विज के बीच मतभेद सामने आए, जबकि उदिति सिंह और लवप्रीत गिल के बीच तीखी बहस ने माहौल को और गर्म कर दिया।

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रीति के एविक्ट होने पर माही-उदिति हंसते दिखे

रीति तिवारी के घर से बाहर जाने की तैयारी के बीच माही विज और उदिति हंसती नजर आईं। इसे लेकर गुल्लू और माही के बीच बहस हो गई। गुल्लू ने माही से कहा, “यार, अभी तो मत हंसो।” इस पर माही ने जवाब दिया, “हम किसी और बात पर हंस रहे थे, तू मुझ पर मत चढ़।”

रीति के जाने से पहले घरवालों ने उन्हें अपने अंदाज में आखिरी बार “आए हाय हाय हाय” गाना गाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने बिग बॉस के घर से विदाई ली। आम्रपाली ने यहां रीति के घर से बेघर होने के लिए खुद को दोष दिया क्योंकि वह उन्हीं के साथ नॉमिनेशन्स में थीं। उनका कहना था कि अगर वह उन्हें नॉमिनेट ना होने देती तो रीति घर से ना जाती।

कप्तानी टास्क में बनीं जोड़ियां

कैप्टेंसी टास्क में कंटेस्टेंट्स ने पार्टनर बनकर गोल ट्रैक पर गेंद को दो स्टिक्स के बीच बैलेंस करते हुए मुकाबला किया। माही-काजी, उदिति-अमन और यंग-स्‍काउट की जोड़ियां बनीं। पहले राउंड में स्काउट ने माही-काजी की गेंद गिराकर उन्हें बाहर कर दिया। दूसरे राउंड में गुल्लू ने स्काउट-यंग की गेंद गिरा दी, जिससे उदिति टास्क जीतकर नई कप्तान बन गईं।

उदिति ने किचन के सिंक पर ब्रश करने की बात कही, जिस पर गुल्लू और माही ने आपत्ति जताई। बाद में माही ने यह बात काजी और अमन को बताई और काजी ने भी इस पर नाराज़गी जताई।

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उदिति ने चलाए माही-काजी पर ऑर्डर

कैप्टन बनने के बाद उदिति ने तुरंत घर में राशन और साफ-सफाई से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने काजी को कपड़े ठीक से रखने की सलाह दी और कुछ ऑर्डर देकर वहां से चली गईं। इस पर माही ने काजी से बात करते हुए कहा कि उदिति उन पर “चढ़ रही है” और सवाल किया कि वह बार-बार आकर उन्हें ऑर्डर क्यों दे रही हैं।

काजी को नहीं आया उदिति का रवैया पसंद

उन्होंने यह भी कहा कि उदिति ने कनिका और गुल्लू से इसी तरह बात नहीं की। काजी भी उदिति के रवैये से नाराज दिखे और बोले कि किसी दूसरे कैप्टन ने उनसे इस तरह बात नहीं की थी। इसी बीच, गुल्लू और कनिका ने हलवा बनाने में काफी ज्यादा दूध इस्तेमाल कर दिया, जिससे घर का दूध लगभग खत्म हो गया। और बाद में इस बात पर भी बहस छिड़ गई।