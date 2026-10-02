Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में कप्तानी की रेस को लेकर घमासान तेज हो गया। माही-उदिति की तनातनी और अरिश्फा के टास्क फैसलों पर सवालों ने घर का माहौल और गरमा दिया। इस एपिसोड में दोस्ती, भरोसे और किचन की जिम्मेदारियों को लेकर भी कई चर्चाएं देखने को मिलीं। वहीं मिड वीक एविक्शन के जरिए मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी घर से बाहर हो गई हैं।

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कप्तानी टास्क में छिड़ी जंग

कप्तानी टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स ने प्लान बनाते हुए एक-दूसरे पर निशाना साधा। पहले राउंड के बाद अरिश्फा, उदिति और अमन ने लव के अगले फैसले पर चर्चा की, वहीं दूसरे राउंड में लव ने गुल्लू को परफॉर्म करने के लिए चुना।

तीसरे राउंड में लव ने यंग से गुल्लू को हटाने को कहा और अपील की कि उसे गलत तरीके से न हटाया जाए। लव ने कहा कि कप्तान रहते हुए गुल्लू उन्हें काफी पसंद थे, लेकिन अब दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आखिरी राउंड के बाद यंग डीएसए, माही और उदिति के साथ कप्तानी के दावेदार बन गए।

माही ने दिया काजी तौकीर का साथ

माही ने सवाल उठाया कि ‘लॉलीपॉप’ वाली टिप्पणी को लेकर काजी को क्यों टोका गया, जबकि घर में दूसरे कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे के साथ इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेड तक उनकी गालियां सुनाई देती हैं, फिर सिर्फ काजी को इस बात के लिए कैसे टोका जा सकता है।

इस पर अमरपाली ने कहा कि बाकी लोग किसी को सीधे तौर पर ऐसी बातें नहीं कहते। यंग और स्काउट ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि वे किसी को सीधे इस तरह की बातें नहीं कहते।

किचन पॉलीटिक्स पर बहस

माही ने आगे घर के किचन में होने वाले कथित भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि घर में और भी कई चीजें हो रही हैं, लेकिन किचन में जिस तरह का भेदभाव है, उस पर कोई बात नहीं करता।

किचन की तनातनी तब और बढ़ गई जब मैरी ने अमरपाली और लव से कहा कि उन्हें उदिति और माही दुश्मनों जैसी लगती हैं। इस पर अमरपाली ने मैरी को समझाते हुए कहा, ‘जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे और फिर आकर आपसे ऐसे बात करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो आपको भी उनसे उसी तरह बात नहीं करनी चाहिए।’

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माही के साथ होता है भेदभाव

वहीं, माही ने अमन से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें मैरी से व्यक्तिगत तौर पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किचन में उनका भेदभाव भरा रवैया उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माही ने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘सच बताऊं, मैं मां की कसम खा रही हूं, मुझे यहां खाना खाने में शर्म आती है। अगर तुम्हें पार्टियलिटी करनी है, तो मुंह पर करो, पीठ पीछे नहीं।’

रीति तिवारी का मिड वीक एविक्शन

बिग बॉस ने कैप्टेंसी के दावेदार माही, उदिति और युंग से पूछा कि वे घर में क्यों आए हैं, जिस पर तीनों ने कहा, ‘प्ले करने और जीतने।’ इसके बाद उन्होंने 11 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से एक को बाहर करने का फैसला लेने को कहा।

माही ने मैरी, उदिति ने रीति और यंग ने अमन का नाम लिया। चर्चा के बाद तीनों रीति के नाम पर सहमत हुए। यंग ने कहा कि उसने रीति को काजी के साथ इतनी जल्दी दोस्ती करने पर पहले ही आगाह किया था, वरना यह फेक लग सकता है।