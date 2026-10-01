हर गुजरते दिन के साथ बिग बॉस 20 दर्शकों के बीच और ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। शो में लगातार झगड़े, बदलती दोस्ती, कप्तानी की राजनीति और कई चौंकाने वाले पल देखने को मिल रहे हैं। 24वें दिन घर में खाने, लीडरशिप और रिश्तों को लेकर तनाव देखने को मिला। इसी बीच काजी तौकीर और कनिका मान के बीच हुई एक विवादित बातचीत ने भी खूब ध्यान खींचा।

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काजी-अरिश्फा की दोस्ती में दरार

दिन की शुरुआत माही और उदिति के इस हफ्ते की कप्तानी के दावेदार बनने से हुई। राशन टास्क के दौरान अरिश्फा के फैसले के बाद दोनों के बीच कप्तानी की रेस शुरू हुई। इसके साथ ही घर में कौन लीडर बनने के लायक है और किसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई।

राशन टास्क के दौरान काजी ने आरिश्फा से कहा कि वह किसी को डिसक्वालिफाई कर सकती है। आरिश्फा ने कहा कि उसे नियम पता हैं, जिससे काजी नाराज हो गए। उन्हें लगा कि आरिश्फा का जवाब बदतमीजी भरा था, इसलिए उन्होंने उसे इंसोलेंट कहा।

अमन ने दोनों के बीच गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन काजी ने कहा कि आरिश्फा के ग्रुप के लोग काफी समय से उसका बर्ताव सह रहे हैं। इससे दोनों के बीच तनाव बना रहा।

काजी-कनिका की जोरदार लड़ाई

काजी और कनिका के बीच मजाक-मजाक में बहस जैसी स्थिति बन गई। काजी ने अपने किरदार को समझाते हुए ‘लॉलीपॉप’ का उदाहरण दिया और कहा कि बच्चों को लॉलीपॉप और चॉकलेट पसंद होती है। कनिका को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसा कमेंट अच्छा नहीं लगा।

काजी ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने कनिका से कहा,’क्या हम साथ में लॉलीपॉप खा सकते हैं?’, तो कनिका वहां से चली गईं। उन्होंने काजी की बात को ‘घटिया’ बताया और कहा कि उन्हें उनसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। इस बात को लेकर सभी घरवालों ने काजी की क्लास लगाई, जिस पर काजी ने कहा कि ये बात उनके और कनिका के बीच की बात है, बाकी लोग इसमे ना पड़ें।

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घरवालों के समझाने पर भी काजी नहीं माने

माही विज से लेकर आम्रपाली तक, सभी कंटेस्टेंट्स यहां इस बात के लिए काजी को समझाते नजर आए लेकिन काजी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वह गलत हैं या उन्होंने गलत टिप्पणी कर दी है। उनका कहना था कि वह मजाक कर रहे थे।

गुल्लू तीसरी बात कप्तानी के रेस में शामिल

बिग बॉस ने घरवालों से गुल्लू की कप्तानी जारी रखने को लेकर राय मांगी। कंटेस्टेंट्स को लाल या काला गुलाब देकर अपनी वजह बतानी थी। अमन, माही, आम्रपाली, उदिती और अरिश्फा समेत कई घरवालों ने गिल्लू को काला गुलाब देते हुए उसकी कप्तानी पर सवाल उठाए।

वहीं कनिका, स्काउट, रीति, लव, मैरी, यंग और काजी ने लाल गुलाब देकर उसका समर्थन किया। 6 काले और 4 लाल गुलाब मिलने के बावजूद गुल्लू कप्तानी की रेस में बना रहा।

मिड वीक एविक्शन स्पॉलर

खबर है कि एक मिड वीक एविक्शन हुआ है। बिग बॉस इनसाइडर्स देने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का मिड वीक एविक्शन हो गया है।