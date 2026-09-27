Bigg Boss 20 Latest Episode: सलमान खान ने इस बार वीकेंड का वार पर घरवालों की अच्छी खासी क्लास लगा दी है। एपिसोड में सलमान खान ने रीति तिवारी, उदिति सिंह और काजी तौकीर के बीच हुए तीखे विवाद पर रिएक्शन दिए। यह मामला कैप्टेंसी टास्क के दौरान हुए एक डिस बैटल से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते बात काफी बढ़ गई। सलमान ने अपने अंदाज में इन सभी को समझाया, साथ में यंग और उनकी टीम को भी उनके रवैये के लिए फटकार लगा दी।

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डिस बैटल के दौरान उदिति के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर सलमान ने नाराज़गी जताई और रीति के पूरे परफॉर्मेंस को लेकर भी सवाल उठाए। सलमान ने उनके इस परफॉर्मेंस को अब तक का “सबसे खराब डिस” करार दिया। सलमान ने सभी घरवालों से सवाल किए कि काजी के अलावा और किसी ने उदिति के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। सलमान ने रीति को समझाते हुए ये भी कहा कि वह काजी से इंसिक्योर हैं और यह साफ दिखाई देता है।

काजी की तारीफ करते हुए सलमान कहते हैं कि “काजी उस समय में रॉकस्टार बने थे जब किसी को सपोर्ट करने के लिए, एक मैसेज करने के लिए 4 रुपये लगते थे। रॉकस्टार वही है जो कई मुश्किलों से निकलकर, हर तरह का समय देखने के बाद भी मजबूत खड़ा हो और वो यहां पर काजी है।”

रीति को रिएलिटी चेक देते हुए सलमान खान ने कहा कि बिग बॉस में आने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। उनके इस व्यवहार के लिए उनके पिता मनोज तिवारी भी उनसे खास खुश नहीं होंगे। इसके अलावा सलमान ने यंग और उनके पूरे ग्रुप की भी क्लास लगाई।

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उन्होंने कहा कि यंग को छोड़कर डिस बैटल में कोई भी सही नहीं था। सलमान ने कुछ सवाल उठाए जैसे- आम्रपाली ने रीति को सही से क्यों नहीं समझाया। आम्रपाली ने समझदारी दिखाते हुए रीति को क्यों नहीं रोका।

सलमान ने यहां आसिफ को भी साफ कहा कि अगर रीति आपकी बहन के लिए वो शब्द इस्तेमाल करती तो क्या आप सुनते। एपिसोड के बाद एक्स पर भी दर्शकों ने अपने रिएक्शन दिए। कई यूजर्स ने टकराव को संभालने के सलमान खान के अंदाज की तारीफ की।

एक यूजर ने लिखा, “वीकेंड का वार की एनर्जी इस बार कुछ अलग ही थी। भाई ने सस्ती सनसनी के पीछे जाने के बजाय अपनी एक सीमा तय कर दी। मनोरंजन अपनी जगह है, लेकिन सम्मान के साथ। शायद यही वजह है कि आज भी मंच पर उनका दबदबा कायम है।”