Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ के कैप्टंसी टास्क में विवाद बढ़ता जा रहा है। काजी, उदिति और रीति तिवारी की बहस के बाद अब आम्रपाली को घरवालों ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं मैरी कॉम को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, जबकि अरिश्फा और गुल्लू ने स्काउट को कैप्टंसी की रेस से बाहर कर दिया। कैप्टनशिप टास्क के दौरान यंग और काजी के बीच बहस हो जाती है और यंग को चोट भी लग जाती है।

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गुल्लू बने दोबारा कैप्टन

कैप्टंसी टास्क में अब आसिफ सबसे ज्यादा रिजेक्ट किए गए सदस्य बने। कैप्टंसी की रेस में सिर्फ तीन सदस्य ही अगले पड़ाव पर पहुंचें। यंग के पूछने पर कि कौन कैप्टन नहीं बनना चाहता, कुछ सदस्य खुद पीछे हट जाते हैं। वहीं रीति तिवारी साफ तौर पर कैप्टन बनने की इच्छा जाहिर करती हैं।

लव दिल, मैरी कॉम और रीति तिवारी कैप्टन बनने की रेस में आगे आती हैं और गुल्लू को भी अपनी कैप्टनशिप बचाने के मौका मिलता है। घरवालों के बहुमत के हिसाब से गुल्लू दोबारा कैप्टन बन जाते हैं।

काजी और यंग के बीच हाथापाई की नौबत

घरवालों को नया टास्क मिलते ही यंग और काजी के बीच मजाक-मजाक में बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और इस दौरान यंग के पैरों में चोट लग जाती है। इसके बाद यंग, काजी पर फिजिकल होने का आरोप लगाते हुए नाराज हो जाते हैं। काजी सफाई देते हुए कहते हैं, ‘मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, पागल-वागल है क्या?’ इस पर यंग जवाब देते हैं, ‘ब्रो, तू फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूं।’

ईशा रिखी को हुआ एंजायटी अटैक

ईशा रिखी भावुक होकर रो पड़ती हैं और काजी की वजह से उन्हें एंजायटी अटैक आ जाता है। ईशा के साथ हुए इस पूरे वाकये को लेकर घरवाले काजी के व्यवहार और उनके एक्शन को गलत ठहराते हैं।

इसी बीच यंग और गुल्लू के बीच भी जमकर बहस हो जाती है। यंग, गुल्लू पर काजी से झगड़े के दौरान हंसने का आरोप लगाता है, जिस पर गुल्लू उसे करारा जवाब देते हैं।

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मनोज तिवारी की बेटी का छलका दर्द

मनोज तिवारी की बेटी रीति आम्रपाली से अपने पिता को लेकर भावुक हो जाती हैं और रो पड़ती हैं। रीति आम्रपाली से बोलीं- मेरे पास मेरे पापा नहीं हैं और मेरे पापा के पास उसकी बेटी नहीं है और इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इस हफ्ते घर में रीति ने काफी झगड़े, बहस और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वीकेंड के वार पर सलमान खान उनकी क्लास लगाने वाले हैं।