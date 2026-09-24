Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर के अंदर काफी ड्रामा देखने को मिला। इस एपिसोड में इमोशनल पल, लड़ाई-झगड़े और कैप्टेंसी को लेकर बड़ा ट्विस्ट आया। एक रैप बैटल हुआ जिसमें यंग और काजी की दो टीम बनाई गई, लेकिन ये कोई फन एक्टिविटी नहीं बल्कि कैप्टनशिप का टास्क था।

रीति की काजी पर भद्दी टिप्पणियां

जिसमें इन दोनों की टीमों ने कमाल कर दिया लेकिन यंग की टीम की तरफ से आने वाले कटाक्ष सोशल मीडिया पर दर्शकों ने काफी पसंद किए। इस बीच रीति तिवारी ने काजी और उदिति पर काफी भद्दी टिप्पणियां कर दी।

उनके रैप के बाद घर का माहौल काफी गर्म हो गया और काजी भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। रीति ने रैप बैटल के दौरान लाइन क्रॉस कर दी जिसके बाद काजी को काफी गुस्सा आया। रीति ने भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए काफी अपमानजनक बातें काजी के बोली, जो काफी शर्मनाक थीं।

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कौन बनेगा कैप्टन

कैप्टनशिप टास्क की बात करें तो बिग बॉस ने घरवालों से कहा कि वे तीन कंटेस्टेंट्स को चुनें, जो कैप्टेंसी की रेस में आगे जाएंगे। सबसे ज्यादा रिजेक्शन स्टैम्प मिलने के बाद आसिफ खान इस रेस से बाहर हो गए। इसके बाद मैरी कॉम, रीति तिवारी और लव गिल कैप्टेंसी के फाइनल तीन दावेदार बने। अब इन तीनों के बीच एक टास्क होगा, जिसके बाद घर का नया कप्तान चुना जाएगा।

अरिश्फा-आम्रपाली की जोरदार लड़ाई

एपिसोड में सुबह होते ही अरिश्फा और आम्रपाली की एक जोरदार लड़ाई देखी गई। बाथरूम एरिया में अरिश्फा के सामने यंग और लव छोटा भीम थीम सॉन्ग गा रहे होते हैं। दरअसल वे दोनों ही अरिश्फा को चिढ़ाने के लिए वो गाना गा रहे थे। उसी बात अरिश्फा ने किचन एरिया में उदिति को बताया, आम्रपाली ने जब सुना तो उन्होंने अरिश्फा से सुबह-सुबह लड़ाई ना करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों के बीच की बहस ने एक बड़ा रूप ले लिया।

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किचन ड्यूटी पर मचा बवाल

अरिश्फा ने बहस के बीच कहा कि आम्रपाली और लव गिल सिर्फ किचन में दिखाई देती हैं। इस बात पर आम्रपाली को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने खाना बनाने से मना कर दिया। लव और मैरी कॉम ने भी खाना बनाने से मना कर दिया।

बाद में माही और उनके दोस्तों ने खाना बनाया। बिग बॉस के घर में किचन की ड्यूटी काफी मुश्किल बताई जाती है। करीब 15 लोगों का खाना बनाना आसान बात नहीं होती। इसी कारण हर सीजन में ये मुद्दा काफी बड़ा होता है।