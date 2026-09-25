Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में कैप्टंसी टास्क यानी कि रैप बैटल के दौरान रीति तिवारी और काजी तौकीर के बीच बहस छिड़ जाती है। देखते ही देखते दोनों ग्रुप के बाकी सदस्य भी इस विवाद में शामिल हो जाते हैं। मामला तब और बढ़ जाता है, जब रीति उदिति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगती हैं।

इस पर काजी तौकीर उनका विरोध करते हुए सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। रीति के चीप कमेंट सुनकर काजी और उदिति काफी गुस्सा हो जाते हैं।

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इस टास्क के दौरान रैप बैटल में रीति तिवारी ने ऐसी बातें कह दीं, जिन्हें लेकर काजी तौकीर काफी नाराज हो गए। विवाद बढ़ने के बाद उदिति भावुक होकर रोने लगीं और वो ये कहती नजर आईं कि उनके पैरेंट्स भी यह सब देखेंगे।

इस विवाद के बाद काजी तौकीर ने कैमरे के सामने अपनी बात रखते हुए मनोज तिवारी से कहा, ‘मनोज तिवारी जी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। आप बहुत इज्जतदार है, अच्छे कलाकार हैं लेकिन आपकी बेटी को देखिए आप।’ काजी ने आगे रीति की कही बातों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें ‘तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं’ जैसे शब्द कहते हुए सुना।

उदिति के विरोध जताने पर रीति तंज कसती हैं कि आखिरकार उन्होंने आज कुछ बोला और पूरा घर हिल गया। वहीं, अमन मनोज तिवारी की तारीफ करते हैं, जिस पर रीति सफाई देती हैं कि लोग उन पर हावी हो रहे थे। वह कहती हैं कि उन्हें गाली-गलौज पसंद नहीं है और उनकी फैमिली को उन पर गर्व है।

टास्क के एंड में टीम यंग की जीत हुई और उनकी पूरी टीम कैप्टनशिप की दावेदारी में आ गए। कैप्टंसी टास्क में बिग बॉस ने घरवालों से नापसंद कंटेस्टेंट्स पर ‘रिजेक्ट’ मार्क लगाने और वजह बताने को कहा। इसी दौरान काजी और रीति के बीच फिर तीखी बहस हो गई।

Uditi rushed ahead of every female contestant that there is in bigboss 20 after this episode #bigboss20 #uditisingh pic.twitter.com/vbBmxxSvro — 𐙚⋆° (@khairmanao) September 24, 2026

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काजी ने रीति पर जानबूझकर उनके पिता का नाम लेकर मुद्दा उठाने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वह मनोज तिवारी की अब भी इज्जत करते हैं। वहीं, रीति की बातों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बिग बॉस के इनसाइडर्स देने वाले फिल्मी विंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीकेंड के वार पर मनोज तिवारी आ सकते हैं। अपनी बेटी को समझाने के लिए उन्हें शो में बुलाया जा सकता है।