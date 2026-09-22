Bigg Boss 20 Episode 16: ‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिला। इसी बीच कनिका मान ने भरोसे, रिश्तों और इमोशनल अटैचमेंट को लेकर खुलकर बात की। अपने पुराने अनुभवों के कारण वो लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब रिश्तों को लेकर उनका नजरिया काफी बदल गया है।

इतना ही नहीं कनिका ने कहा कि वो हाइपर-इंडिपेंडेंट है और अब वो ज्यादातर चीजों के लिए खुद पर निर्भर रहना पसंद करती हैं। कनिका ने कहा कि अब वह किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखतीं। उन्होंने कहा, “मैं कोशिश करती हूं कि सामने वाले से किसी भी तरह की उम्मीद न रखूं, क्योंकि लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं।” उन्होंने बताया कि जब वह किसी पर पूरा भरोसा करती हैं और उसका भरोसा टूट जाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है।

कनिका ने कहा कि जब उन्हें उन लोगों की जरूरत थी, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, तब वो उनके साथ नहीं थे। उन्होंने कहा, “जो मेरा ट्रस्ट होता है, तो मैं वहां टूट जाती हूं।” एक्ट्रेस ने कहा कि आज वो जो बन चुकी हैं, उसे बनने में बहुत वक्त लगा है।

कनिका मान ने बताया कि उन्होंने खुद पर काफी काम किया है और अब वह इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशलली खुद पर निर्भर रहना पसंद करती हैं। उन्होंने कहा, “मुझे अकेले रहना पसंद है।” हालांकि, उनकी यही आत्मनिर्भरता अब उन्हें किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ने से डराती है। कनिका ने कहा, “अब मुझे इतनी सी अटैचमेंट से भी डर लगता है।”

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बिग बॉस 20 में कनिका और गुल्लू की बॉन्डिंग भी चर्चा में है। दोनों को साथ में मस्ती और बातचीत करते देखा गया है। ऐसे में कनिका का यह खुलासा उनकी बिग बॉस जर्नी का एक अलग पहलू सामने लाता है।

लव के साथ वीडियो पर आसिफ की पत्नी ने किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर आसिफ और बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट लव गिल के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को लेकर दोनों की नजदीकियों की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच आसिफ की पत्नी जेबा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से अपील की कि कुछ चुनिंदा वीडियो देखकर आसिफ के इरादों पर सवाल न उठाएं।

जेबा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आसिफ की पत्नी होने के नाते उन्हें इस मामले पर अपनी बात क्लियर करना जरूरी लगा। उन्होंने कहा कि शो के कुछ पलों को लेकर उनके पति और उनकी शादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ सेकंड के वीडियो के बजाय बिग बॉस की 24×7 लाइव फीड देखें। जेबा ने कहा कि लाइव फीड में आसिफ अक्सर उनके, उनकी जिंदगी और रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व और रिश्ते की पूरी तस्वीर सामने आती है।

जेबा ने आगे कहा कि उनका रिश्ता मजबूत है और उन्हें किसी को कुछ समझाने या सफाई देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि घर में हर कोई अपना गेम खेल रहा है, लेकिन किसी के गेम को उसके चरित्र या शादी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से आसिफ की पूरी जर्नी देखने और उन्हें उनके असली व्यक्तित्व के आधार पर सपोर्ट करने की अपील की। जेबा के मुताबिक, कुछ वीडियो एक कहानी जरूर बना सकते हैं, लेकिन वे सच्चाई नहीं बदल सकते।