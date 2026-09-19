Bigg Boss 20 Episode 13: ‘बिग बॉस 20’ के घर में नए कैप्टन गुल्लू के बनने के बाद अब राशन को लेकर नया खेल शुरू हो गया है। इसी बीच अरिश्फा और कनिका, मैरी कॉम से माफी मांगती हैं और बताती हैं कि टास्क के दौरान अनजाने में उन्हें चोट लग गई थी। इसके बाद अरिश्फा और मैरी कॉम के बीच बहस हो जाती है।

मैरी कॉम के साथ माही विज और उदिति की भी बहस देखने मिलती है, जहां पर माही ने मैरी कॉम पर काफी पर्सनल कमेंट कर दिए। अमन गांधी और आसिफ खान के बीच भी बहस देखी गई, जहां अमन ने आसिफ को इरफान खान की सस्ती कॉपी बताया।

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अरिश्फा ने कसा मैरी कॉम पर तंज

अरिश्फा का मैरी कॉम से कहना होता है कि गेम के दौरान वह काफी ताकत लगा रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। इस पर मैरी कॉम बेबाकी से जवाब देती हैं, “गेम है तो करना होगा, लगने दो।” इसके बाद अरिश्फा फुटेज के गाने गाते हुए मैरी कॉम पर तंज कसती नजर आती हैं।

माही विज और मैरी कॉम का झगड़ा

हाल ही में मैरी कॉम ने माही विज की एक बात को अलग तरीके से पेश करते हुए यंग और माही के बीच झगड़ा करवा दिया था। बाद में माही ने यंग के सामने सही बात भी रखी लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती में खटास आ गई। अब लेटेस्ट एपिसोड में माही विज और मैरी कॉम के बीच लेटेस्ट एपिसोड में तीखी बहस देखने को मिली।

माही मैरी कॉम का नाम भूलकर पूछती हैं कि “क्या नाम है उनका, किक बॉक्सिंग करती हैं?” यह बात मैरी कॉम तक पहुंचती है, जिसके बाद वह माही से कहती हैं, “आपका प्रोफाइल अच्छा है, मेरा प्रोफाइल से कंपेयर मत करो।”

मैरी कॉम की पर्सनल लाइफ पर वार

माही विज और मैरी कॉम की बहस और बढ़ जाती है। माही तंज कसते हुए कहती हैं, “इतनी क्यों मिर्ची लगती है?” मैरी उन्हें शर्म करने और सम्मान से बात करने की नसीहत देती हैं। इसके बाद दोनों एक-दूसरे के व्यवहार और बात करने के तरीके पर सवाल उठाती नजर आती हैं। इस बीच माही ने मैरी कॉम की पर्सनल लाइफ पर भी टिप्पणी की।

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राशन टास्क में हार गए घरवाले

माही विज, मैरी कॉम और आम्रपाली को देखकर कहती हैं कि वह दोनों को साइड करना चाहती हैं। इसके बाद बिग बॉस गुल्लू को राशन से जुड़ा टास्क देते हैं। गुल्लू से सवाल पूछकर वही सवाल घरवालों से किए जाते हैं। जवाब मैच न होने पर राशन में कटौती होती है। ‘घर में सबसे भरोसेमंद कौन?’ के सवाल पर उदिति ‘स्काउट’ का नाम लेती हैं, जो गुल्लू के जवाब से मैच हो जाता है।

गुल्लू के सवालों पर घरवालों ने कई गलत जवाब दिए। क्राई बेबी का सही जवाब आसिफ था, जबकि स्काउट ने अरिश्फा कहा। बुली गैंग के सवाल पर भी अमन का जवाब गलत रहा। नतीजा, घरवालों का स्कोर -60 हो गया और उन्हें जीरो राशन मिला।

स्पॉलर अलर्ट

इस हफ्ते सलमान खान घरवालों की अच्छी क्लास लगाने वाले हैं। इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से रोहेद खान का नाम एलिमिनेशन के लिए सामने आ रहा है।