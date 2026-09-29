भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की जोड़ी पर्दे के अलावा रियल लाइफ में भी हिट मानी जाती है। दोनों के रिश्ते को लेकर अफवाहें रहती हैं लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताया है। इस वक्त आम्रपाली दुबे ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रही हैं और शो के अंदर उन्होंने निरहुआ के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है।

‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट एपिसोड में अमरपाली दुबे को लव गिल के साथ निरहुआ और अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए देखा गया। आम्रपाली ने बताया उनकी और निरहुआ की दोस्ती तब से है जब उन्होंने 2014 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था।

शादी के लिए मनाते हैं निरहुआ

अपने और निरहुआ के बारे में बात करते हुए आम्रपाली ने कहा, “आज भी हमारी दोस्ती ऐसी है कि मुझे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस उसकी तरफ देखती हूं और वह समझ जाता है और हंसने लगता है। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी तरह का दिखावा न हो। लोगों को लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और बेचारा वह मुझे किसी से शादी करने के लिए मनाते-मनाते परेशान हो गया है। मैं उसे कैसे समझाऊं? पुरुषों को लगता है कि शादी करना बहुत आसान है। वे हमारी स्थिति नहीं समझते। हमें अपनी कमाई और अब तक जो कुछ हासिल किया है, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। पुरुषों को शादी का फैसला लेना बहुत आसान लगता है।”

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कुछ समय पहले आम्रपाली दुबे और निरहुआ दोनों रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का हिस्सा थे। जहां अमरपाली ने बताया था कि वह निरहुआ के बच्चों के काफी करीब हैं। ‘बिग बॉस 20’ के ही एक पुराने एपिसोड में उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि निरहुआ ने ‘बिग बॉस 6’के दौरान अभिनेता संतोष शुक्ला से उनके नाम की सिफारिश की थी। निरहुआ की सिफारिश के बाद ही अमरपाली ने टीवी से फिल्मों की ओर रुख किया था।

महाकुंभ के दौरान निरहुआ संग आम्रपाली ने लगाई थी संगम में डुबकी

2025 में हुए महाकुंभ के दौरान आम्रपाली दुबे और निरहुआ को एक दूसरे का हाथ पकड़े संगम में डुबकी लगाते देखा गया था। इसे लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में आम्रपाली ने सफाई दी थी। उन्होंने बताया था कि वह अपने परिवार के साथ महाकुंभ गई थीं और निरहुआ भी बाद में उनके साथ शामिल हो गए थे।

अमरपाली ने कहा था, “महाकुंभ में निरहुआ जी का हाथ पकड़कर स्नान करते हुए मेरी तस्वीरें सामने आने के बाद भी लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर हम सिर्फ दोस्त हैं तो उनकी पत्नी वहां क्यों नहीं थीं। लेकिन यह सवाल हमेशा मुझसे ही क्यों पूछा जाता है? मेरा पूरा परिवार वहां था। मेरी मां, बहन, अंकल और आंटी सभी साथ आए थे। यह परिवार का प्लान था और उस वक्त दिनेश जी उत्तर प्रदेश में थे। जब उन्हें पता चला कि हम सभी जा रहे हैं तो वह भी हमारे साथ आ गए। बस इतनी सी बात थी।”

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अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते निरहुआ

वहीं, इस साल की शुरुआत में निरहुआ ने अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं कर पाए और उनके माता-पिता ने उनकी शादी जबरदस्ती कराई थी।

‘डिजिटल कमेंट्री’ से बातचीत में निरहुआ ने कहा था, “मैंने अपने बच्चों से कहा है कि मैं उनकी मां से कभी प्यार नहीं कर पाया। मैंने अपनी पत्नी से भी कहा है कि मैंने उनसे कभी प्यार नहीं किया। हां, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे माता-पिता ने हमारी शादी कराई थी, इसलिए मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मुझे इसे लेकर अपराधबोध भी होता है। यही वजह है कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी उनसे यह नहीं कहूंगा कि उन्हें किसी चीज को एक तय तरीके से ही करना है। मैं उन पर कोई दबाव नहीं डालूंगा।”