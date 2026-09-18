‘बिग बॉस 20’ में हर दिन कोई न कोई नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में आसिफ खान, रोहेद खान और स्काउट को सजा के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। जिसके बाद आसिफ ने कहा था कि शो अनफेयर है और मेकर्स रोहेद को जानबूझकर शो से निकालना चाहते हैं। इसके बाद अब आम्रपाली दुबे ने भी ‘बिग बॉस’ के मेकर्स पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है।

आम्रपाली का कहना है कि बिग बॉस में टीवी स्टार्स को फेवर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही है तो दूसरे जॉनर के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था।

दरअसल हालिया एपिसोड में बिग बॉस ने कप्तानी के दावेदार गुल्लू, माही विज, कनिका मान और ऋति तिवारी को एक टास्क दिया। इसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स में से एक-एक की लाइफ खत्म करनी थी। इस टास्क के बाद आसिफ, स्काउट और रोहेद का वरदान चला गया। इस फैसले से उनका पूरा ग्रुप नाराज नजर आया।

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आसिफ ने बिग बॉस से उनके नॉमिनेशन और नॉमिनेशन पर चर्चा करते हुए उनकी क्लिप दिखाए जाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे गुट के कंटेस्टेंट भी ऐसी ही बातचीत करते, तो शायद वे भी ऐसा ही करते, लेकिन उनकी बातचीत दर्शकों को नहीं दिखाई गई।

आम्रपाली ने भी शो को बताया अनफेयर

आम्रपाली ने कहा, “यह अनफेयर है। अगर आपको टीवी स्टार्स के लिए ही सब कुछ करना है तो इसे बिग बॉस मत कहिए, ITA अवॉर्ड्स कहिए। अगर यह शो इतना टीवी फ्रेंडली है, तो दूसरे जॉनर के लोगों को बुलाते ही क्यों हैं? हम शो में अपनी सच्ची भावनाएं दिखा रहे हैं।”

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इसके बाद आसिफ और स्काउट ने कहा कि वे आगे किसी भी टास्क में हिस्सा नहीं लेंगे। दोनों ने आरोप लगाया कि बिग बॉस उनके खिलाफ खेल रहे हैं और दूसरे ग्रुप के कंटेस्टेंट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे घर में दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हें हंसा और रुला रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें शो में नहीं दिखाया जा रहा है, तो आखिर उन्हें और क्या करना चाहिए?