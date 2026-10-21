Bigg Boss 20 के घर में एक बार फिर नियमों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। शो के नए प्रोमो में स्काउट ओपी, आसिफ और यंग डीएसए बाथरूम से जुड़े नियम का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इस हरकत पर बिग बॉस ने न सिर्फ तीनों को फटकार लगाई, बल्कि पूरे घर के सदस्यों को सजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि, प्रोमो में यह खुलासा नहीं किया गया है कि घरवालों को क्या सजा मिली है।

बाथरूम में एक साथ पहुंचे स्काउट, आसिफ और यंग

प्रोमो की शुरुआत में यंग डीएसए, स्काउट को बाथरूम में बुलाते हैं। कुछ देर बाद आसिफ भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों को एक साथ बाथरूम में देखकर उदिति सिंह इस पर सवाल उठाती हैं। वह कहती हैं, “बिग बॉस, दो लोग वॉशरूम में गए हैं। कैप्टन खुद रूल्स ब्रेक कर रहे हैं।”

उदिति की बात से साफ है कि उन्हें स्काउट के व्यवहार पर आपत्ति है। घर के कप्तान होने के नाते स्काउट की जिम्मेदारी नियमों का पालन करने की भी है। ऐसे में उनका नियम तोड़ना दूसरे घरवालों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है।

बिग बॉस ने पूरे घर को दी सजा

बाथरूम से जुड़े नियम के उल्लंघन पर बिग बॉस स्काउट को फटकार लगाते हैं। वह साफ करते हैं कि कप्तान ने नियम तोड़ा है, इसलिए इसका खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ेगा। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक प्रोमो में सजा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। बिग बॉस के इस फैसले के बाद घर में नियमों के पालन और कप्तान की जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ती दिखाई देती है।

उदिति सिंह से भिड़े स्काउट ओपी

बिग बॉस की फटकार के बाद उदिति सिंह स्काउट से इस मामले पर सवाल करती नजर आती हैं। इस पर स्काउट अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि घर के दूसरे सदस्य भी पहले नियम तोड़ चुके हैं।

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इस जवाब के बाद सवाल उठता है कि क्या घर में सभी सदस्यों के लिए नियम एक जैसे हैं या कप्तान होने के कारण स्काउट से ज्यादा अनुशासन की उम्मीद की जाती है। कप्तान की जिम्मेदारी को देखते हुए यह मामला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

सिगरेट विवाद को लेकर भी चर्चा में स्काउट

गौरतलब है कि स्काउट ओपी को लेकर इससे पहले भी घर में नियम तोड़ने की चर्चाएं सामने आई थीं। शो से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं में दावा किया गया था कि उन्होंने किचन के गैस स्टोव से सिगरेट जलाई थी और लिविंग रूम में बैठकर धूम्रपान किया था। बताया गया था कि उस समय कैप्टेंसी टास्क की तैयारियों के चलते गार्डन एरिया बंद था।

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इन चर्चाओं के मुताबिक, काजी तौकीर, उदिति सिंह और अरिश्फा खान ने इस घटना पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद बिग बॉस की ओर से घरवालों को फटकार लगाए जाने और राशन में 50 प्रतिशत की कटौती किए जाने की बात भी सामने आई थी।

हालांकि, नए प्रोमो में बाथरूम से जुड़े नियम के उल्लंघन और सिगरेट विवाद के बीच कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं है कि राशन में कटौती वाली सजा इसी घटना के कारण दी गई थी या नहीं।