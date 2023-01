Bigg Boss 16 में निमृत कौर का हुआ पिता से झगड़ा, रोते हुए कहा- आप मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं

बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में निमृत कौर (Nimrit Kaur) अपने पापा से लड़ती नजर आ रही हैं।

बिग बॉस में हुई निमृत कौर के निमृत कौर के पिता की एंट्री (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram