‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में ‘बबीता जी’ का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता ने बिग बॉस को लेकर अपने विचार रखें हैं और कविता कौशिक को एजाज़ खान के साथ लड़ाई को लेकर असभ्य कहा है। उन्होंने एजाज़ खान को लड़ाई के दौरान शांत रहने के लिए उनकी तारीफ़ भी की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘कविता कौशिक बेहद ही असभ्य हैं।

एजाज खान से बात करने का उनका तरीका बेहद ही निराशाजनक था। वो जब कैप्टन थीं, शार्दूल पंडित, पवित्र पूनिया, रुबीना दिलैक के साथ किस तरह बर्ताव करें, वो ये बात भूल गईं थीं। उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, एजाज़ के लिए बहुत सारा सम्मान कि वो ‘वर्बल डायरिया’ के सामने अब तक सम्मानित तरीके से पेश आ रहे हैं।’

मुनमुन दत्ता ने यह भी बताया कि बिग बॉस में उनका फेवरेट कौन है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘इस शो में मेरे फेवरेट पवित्र और रुबीना हैं। दोनों ही लड़कियां अपने तरीके से बेहद मजबूत, स्पष्ट और एंटरटेनिंग हैं। बाकी सब तो हर दिन, हर हफ़्ते बदलते रहते हैं। मुनमुन दत्ता ने अपने इस ट्वीट में रुबीना और पवित्र पूनिया को टैग भी किया है।

आपको बता दें कि बीते दिनों बिग बॉस के घर में कविता कौशिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। जब नए कैप्टन के लिए कैप्टेंसी टास्क हुआ तो उसके बाद कविता और एजाज़ के बीच जमकर झगड़ा हुआ। टास्क की संचालक नैना ने टास्क के अंत में एजाज़ खान को नया कैप्टन घोषित किया। लेकिन बाद में फिर एजाज़ खान और पूर्व कैप्टन कविता एक- दूसरे से भिड़ गए। कविता ने पवित्र और एजाज के बीच बातचीत के दौरान उन्हें टोका। एजाज़ ने जवाब नहीं दिया तो वो उनका मजाक बनाने लगीं। फिर एजाज और उनके बीच बहस शुरू हुई।

Kavita Kaushik is absolutely rude. Period ! Disgusting way of speaking to Eijaz . She forgot her own behaviour with Shardul, Pavitra , Rubina when she was the captain. Those overreactions.. Respect for Eijaz today for still being respectful infront of that verbal diarrhoea #BB14

— Munmun Dutta (@moonstar4u) October 29, 2020