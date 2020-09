सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 14 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में शो के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस के घर में इस बार स्पा, मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट जैसे स्पॉट दिखाई देंगे। तो क्या कंटेस्टेंट्स को मिलने वाले टास्क में ये स्पॉट्स और भी रोमांचक मोड़ लाने में मदद करेंगे?

कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें सलमान खान घर के अंदर बनी इन जगहों पर खड़े दिख रहे हैं। कलर्स चैनल से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। इस पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया है- ‘बिग बॉस 14 के घर में क्या हमने स्पा, मॉल, थिएटर और रेस्टोरेंट देखा..?’ बिग बॉस का ये नया सीजन 3 अक्टूबर 2020 को ऑनएयर होने वाला है, जिसमें 12 सेलेब्स घर के अंदर आएंगे और 3 महीने के लिए लॉक हो जाएंगे।

शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के शो में कौन कौन सेलेब कंटेस्टेंट बने नजर आ सकता है।

सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ सेलेब्स के नाम सामने आए हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि ये बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है। द खबरी के ट्विटर से पोस्ट सामने आया है जिसमें लाइन से कई सेलेब्से के नाम नजर आ रहे हैं।

12 सेलेब्स की लिस्ट में पहला नाम जैस्मिन भसीन का है। इसके अलावा नैना सिंह, सारा गुरपाल, गिया मानेक, नलिनी नेगी, ऐजाज खान, निशांत सिंह मलकानी, अलीशा पंवार, निक्की तंबोलिया, पवित्रा पुनिया और राहुल वैद्या का नाम शामिल है।

Did we just see a spa, mall, theatre & a restaurant in the new #BB14 house? @BeingSalmanKhan #BB14PressConference #BiggBoss2020 pic.twitter.com/Rkm5Af0kel

— COLORS (@ColorsTV) September 24, 2020