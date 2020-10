बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट बन कर आया है वह जाएगा भी। अंत में रह जाएगा तो सिर्फ विनर। सारा गुरपाल भी पहले हफ्ते में घर से बेघर हो गई थीं। इस बात को वह अब भी नहीं पचा पाई हैं क्योंकि उनका इविक्शन जनता की वोटिंग के आधार पर नहीं था। सीनियर्स के अंतिम फैसले पर आधारित था। इससे सारा काफी मायूस हुई थीं। अब दूसरे हफ्ते में यह शहजाद देओल के साथ हुआ।

हमेशा से बिग बॉस के शो में जनता के वोटिंग के आधार पर ही कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते हैं। लेकिन इस बार घर के अंदर सीनियर्स के डिसीजन के मुताबिक कंटेस्टेंट घर से बाहर निकाले जा रहे हैं। सारा के वक्त भी फैंस ने सोशल मीडिया पर कहा था कि ये पूरी तरह से अनफेयर है। शहजाद के इविक्शन के बाद सारा ने कहा- ‘ओ माय गॉड फिर से? मुझे नहीं लगता कि कोई फेयर गेम खेली जा रही है। वेरी डिसअपॉइंडिंट, शहजाद के इविक्शन से। पंजाब के इस गबरू को ताकत मिले और…।’

सारा के इस पोस्ट पर कई सारे फैंस ने रिएक्शन दिए। एक ने कहा- इस गेम में कोई किसी का नहीं है। सब सेटअप है। किसी ने कहा- सारी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है। किसे कब निकलना है, सब तय है। एक यूजर ने कहा- भाई ये गेम है सब घर के अंदर रहेंगे तो गेम कैसे आगे बढ़ेगी। तो कोई बोला- ‘सारा आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हम आपको वापस देखना चाहते हैं।’

OMG!Phir se ? I don’t think koi fair game kheli ja rhi hai. Very disappointed #ShehzadDeol ki #eviction se. More power to #PunjabDaGabru #biggBoss14 #jantaKaShow kahi se b nhe !

— Sara Gurpal (@SGurpal) October 21, 2020