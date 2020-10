Bigg Boss 14: बिग बॉस के घर में कौन किसका दुश्मन बन जाए तो कौन कब किसका दोस्त बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ वक्त पहले ही घर के अंदर आईं कविता कौशिक घर में आते ही छा गईं। घर के पुराने सदस्य एजाज के साथ वह अच्छी खासी बात भी करती दिखी थीं। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें कविता कौशिक एजाज के साथ बुरी तरह लड़ती दिख रही हैं।

एजाज कविता से नीचे के स्वर में बात कर रहे हैं लेकिन कविता लगातार चिल्लातीं और उनपर बरसती नजर आती हैं। कुछ देर में पता चलता है कि कविता एजाज पर इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि वह घर में अन्य सदस्यों से कह चुके हैं कि कविता उनकी अच्छी दोस्त हैं। लेकिन कविता को इस बात से ऐतराज है। कविता का गुस्सा किसी और बात को लेकर था जो अब फूटा।

कविता वीडियो में कहती नजर आती हैं- ‘एजाज मैंने आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं किया है कि आप कहते हैं कि मेरे 5-6 दोस्तों में से एक कविता है। हमने एक बार भी बैठ कर कोई टाइम स्पेंड किया है? आपने कभी बिहेवियर देखा है जो आप ऐलान कर रहे हैं कि मैं आपकी फ्रेंड हूं? आप ये अपनी कन्वीनियंस में बोलते हो’।

इसका जवाब एजाज चौंकते हुए देते हैं और कहते हैं -सीरियसली? कविता आगे कहती हैं- आपकी वजह से सब दुश्मन बन गए हैं मेरे यहां पे। आपका अपना क्रेजी पैशन अपने तक ही सीमित रखें। इस दौरान कविता पैर पटक कर बाहर जा रही होती हैं।

