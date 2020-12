बिग बॉस के घर में इन दिनों एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं। कंटेस्टेंट्स खुद से जुड़ी शॉकिंग बातें कैमरा के आगे शेयर करते दिखाई दिए। रूबीना-अभिनव और ऐजाज की जिंदगी से जुड़े खुलासे सबसे बड़े निकले। इस बीच ऐजाज अपने बारे में बताते हुए काफी इमोशनल हो गए और फूट-फूट कर रो पड़े। दरअसल, ऐजाज ने अपना एक ट्रॉमा शेयर किया कि आखिर क्यों वह इतना अकेले औऱ चुप चुप रहते हैं? क्यों उन्हें कोई छुए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है?

ऐजाज ने बताया कि यह बात उनके अब्बा भी नहीं जानते। ऐजाज ने कहा- ये बात मैं और मेरे थैरेपिस्ट जानते हैं, मेरे अब्बा नहीं जानते ये। मुझे किसी के छूने से दिक्कत है क्योंकि बचपन में मेरे साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ था। इस बात को मैं अपने दिमाग से निकाल चुका था। लेकिन जब 5 साल पहले मैंने अपने एंगर के लिए थैरेपी शुरू की तब ये सब बातें वापस सामने आईं।

इस बीच ऐजाज ने अपने पिता को कहा कि वह उन्हें माफ कर दें कि उन्हें ऐसे ये पता चला। ऐजाज ने आगे रहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वह शर्मिंदा भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि-इस बात को वो अपने पिता से शेयर न कर सके इसके लिए वह अब्बा से माफी मांगते हैं।

