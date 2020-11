View this post on Instagram

Captain @eijazkhan ne kiya @jasminbhasin2806 ko iss hafte ke nominations se safe aur aayi unke aur @pavitrapunia_ ke beech dooriyan! Kya hoga Pavitra ka agla kadam? Watch tonight 10:30 PM only on #Colors. Catch #BiggBoss before TV on @vootselect. #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @beingsalmankhan @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals