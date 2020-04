जब बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे थे सिद्धार्थ शुक्ला, 75 लाख की BMW हो गई थी चकनाचूर

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का हिस्सा बनने के बाद से काफी चर्चा में रहे। बिग बॉस में आसीम रियाज के साथ का तकरार हो और शहनाज गिल के साथ बॉन्डिंग के इतर सिद्धार्थ शुक्ला अपने निजी कारणों से भी हमेशा चर्चा में रहते आए हैं। साल 2018 में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ ऐसा कर दिया था कि जिससे बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे थे। और उनपर पुलिस केस भी हुआ था।

दरअसल दो साल पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी महंगी गाड़ी BMW लेकर बाहर निकले थे। सिद्धार्थ गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे साइकिल सवार व्यक्ति आ गया। तेज रफ्तार में सिद्धार्थ शुक्ला गाड़ी का संतुलन खो बैठे और मुंबई के श्रीजी होटल के पास सिद्धार्थ शुक्ला ने तीन लोगों को टक्कर मारते हुए अपनी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। हादसा इतना बड़ा था कि उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई थी। टायर भी जल उठे थे। सिद्धार्थ काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।

बता दें इस हादसे में सिद्धार्थ शुक्ला की 75 लाख की BMW का आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया था। हादसे को देख आस-पास के लोगों ने किसी तरह शीशे को तोड़ सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर निकाला था। इस घटना के बाद सिद्धार्थ शुक्ला आईपीसी की 279, 336, 337 और 427 धाराओं पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें 5000 रुपए की पेनाल्टी देने के बाद जमानत दी गई थी।

मालूम हो कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में वह शहनाज गिल के साथ एक सॉन्ग में भी नजर आए थे।

Mumbai: Television actor Siddharth Shukla hit three cars, then a divider with his BMW in Oshiwara area earlier today. Police registered a case of rash driving. More details awaited pic.twitter.com/tzN0oOWleW

— ANI (@ANI) July 21, 2018