Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल शो में एक दूसरे के टफ कॉम्पिटीटर्स हैं। हालांकि रश्मि देसाई, आरती सिंह और पारस छाबड़ा भी शो में टॉप 6 फिनाले में आ चुके हैं। लेकिन असल रेस सिद्धार्थ-आसिम औऱ सना के बीच मानी जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सिद्धार्थ ही जीतेंगे तो किसी का कहना है शो में आसिम की जीत होगी। तो कोई शहनाज का नाम ले रहा है। ऐसे में बिग बॉस फैंस एक्जिट पोलिंग का सहारा लेकर खुद को संतुष्ट कर रहे हैं। ट्विटर पर फैंस एग्जिट पोल के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पसंदीदा सेलेब ही शो में जीत आसिल करेंगे।

सिद्धार्थ के सपोर्टर्स का कहना है कि फैंस जाओ जाके सिद्धार्थ के लिए वोट करो। तो वहीं आसिम के फैंस भी पब्लिक से उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ट्विटर पर पोल के जरिए पूछा जा रहा है कि ‘कौन होगा बीबी 13 का विनर’ । इसको लेकर पोल में दिखाया जा रहा है- रिजल्ट है- शहनाज गिल 11 %, आसिम रियाज 36 %, सिद्धार्थ 45% और रश्मि 8 %।

बता दें, अभी तक शो में 7 कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे थे, जिसमें से कल यानी 13 फरवरी को माहिरा शो से बाहर हो गईं। उनका फिनाले में आने का सपना टूट गया, जिससे पारस भी काफी मायूस नजर आए। इसके बाद बिग बॉस ने ऐलान किया कि शो में अब 6 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं जो कि इस सीजन के फाइनल्स में अपनी जगह बना चुके हैं। आसिम, पारस, सिद्धार्थ, आरती, शहनाज औऱ रश्मि ही बिग बॉस के घर में बचे हैं।

