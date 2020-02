Bigg Boss 13: बिग बॉस शो में आए दिन विवाद होते रहते हैं। कभी शो पर बायस्ट होने के आरोप लगते हैं कभी कहा जाता है कि सलमान खान किसी एक कंटेस्टेंट की साइड लेते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि सलमान खान ने गुस्से में आकर शो का ग्रैंड फिनाले होस्ट करने से मना कर दिया है। वजह बताई जा रही है कि शो का विनर सिद्धार्थ शुक्ला को बनाया जाना है जिससे कि सलमान बिलकुल भी खुश नहीं हैं। ऐसे में इस बाबत एक मीटिंग होनी थी। मीटिंग में सलमान और BB13 के मेकर्स मिलने वाले थे। पर बाद में मेकर्स ने सलमान से मिलने से इनकार कर दिया जिसके बाद सलमान नाराज हो गए।

केआरके ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बारे में लिखा है- ‘मेरे सोर्स के मुताबिक मनीशा शर्मा ने सलमान खान से मिलने से इनकार कर दिया ! उन्होंने सलमान को साफ तौर पर कहा कि यह उनका शो है और उनके शो में सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतेंगें। चैनल सलमान को शो होस्ट करने के लिए पैसे दे रहा है। तो वह यहां किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं। फेयर इनफ।’

बताते चलें इससे पहले केआरके ने एक और ट्वीट किया था। उस ट्वीट में केआरके ने लिखा था- ‘मेरे सोर्स के मुताबिक सलमान खान मनीषा के उस डिसीजन से बिलकुल भी खुश नहीं है जिसमें बीबी 13 का विनर सिद्धार्थ शुक्ला को बनाने की बात कही गई है। ऐसे में सलमान ने शो को होस्ट करने से अब इनकार कर दियाहै। इस मामले में अब कल 4 बजे एक मीटिंग रखी गई है।’

According to my sources #ManishaSharma refused to have meeting with #SalmanKhan! She clearly told to Salman that it’s her show and #SidhartShukla only will be the winner of #BiggBoss13! Channel is paying to #Salman for hosting it, so Salman is not doing any favour. Fair enough!

