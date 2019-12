Bigg Boss 13: बिग बॉस सीजन 13 में एक बार फिर नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है जब सलमान घर के सबसे क्यूट सदस्य को शो से जाने की बात कहेंगे। कलर्स ने बिग बॉस के अपकमिंग शो का एक प्रोमो जारी किया है जिसमें सलमान खान पंजाब की कैटरीना कैफ से यह कहते नजर आ रहे हैं कि शहनाज I Am very Sorry.. शो के होस्ट की यह बात सुन सना फूट-फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं मैंने घर वालों और दर्शकों को इतना इंटरटेन किया लेकिन सबने मिलकर मुझे निकाल दिया। तब सलमान कहते हैं कि आउट हो गई तो आउट हो गई यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत? एक बार बोला दो बार बोला तीन बार बोला आउट मतलब आउट। यह बात सुन घर के सभी सदस्य शौक हो जाते हैं। अगर सच में शहनाज घर से बेघर हो रही हैं तो यह न सिर्फ घर वालों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी बेहद शॉकिंग एविक्शन है।

वीडियो में शहनाज के बाहर जाने के लिए बिग बॉस का दरवाजा भी खुला हुआ नजर आ रहा है जिसे देख शहनाज कह रही हैं कि मुझे नहीं जाना। घर के सभी सदस्य शहनाज को चुप कराते हैं लेकिन वह जोर-जोर से रोती दिख रही हैं। प्रोमो को देख शो के दर्शक बेहद निराश नजर आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर शहनाज घर से निकली तो वे बिग बॉस को देखना बंद कर देंगे।

आकांक्षा नाम की यूजर ने लिखा, ”कि घर में वो एक लड़की थी जो सबको हंसाती है इसका मतलब ये नही है कि उसमें इमोशन्स नहीं हैं। इतनी घटिया प्रैंक मत करो किसी के साथ..उस लड़की के लिए यह शो उसकी लाइफ का टर्निंग प्वाइंट है क्योंकि वह शो से पहले बहुत कुछ सह चुकी है इसलिए ऐसा मत करो..सना हम तुमसे प्यार करते हैं।”

कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि सलमान उससे मजाक कर रहे हैं और घर से बेघर होने के बाद सना हॉस्पिटल में सिद्धार्थ के पास जाएगी या फिर सीक्रेट रूम में। गौरतलब है कि सलमान ने वीकेंड के वार पहले एपिसोड में कहा था कि सना अपने दोस्त सिद्धार्थ को बेहद मिस कर रही हैं और उनके बिना वह गेम में भी नहीं दिख रही हैं। सना का कहना है कि घर में उसे कोई अटेंशन नहीं देता सिर्फ सिद्धार्थ ही जो उसके साथ रहता था। इन दिनों सना घर में अकेला फील कर रही हैं। क्योंकि पारस अब माहिरा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंट करते हैं और रश्मि अपने बॉयफ्रेंड अरहान संग रहती हैं। बात अगर एविक्शन की करें तो मधुरिमा तुली का नाम सलमान शनिवार को ले चुके हैं जो आज घर से बाहर होंगी। उन्होंने एक और सदस्य के बेघर होने की बात कही थी लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि वो सदस्य शहनाज ही हैं। यह आज के शो में आप देख पाएंगे कि मधुरिमा के अलावा घर से बेघर होने वाला दूसरा सदस्य कौन होगा। बिग बॉस से संबंधित हर जानकारी के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।

