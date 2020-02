View this post on Instagram

Gharwalon ke #BHOOT ke darr ko asliyat banake unki neend udaane aa rahe hai @vickykaushal09! Watch this spooky episode tonight at 10:30 PM. Anytime on @voot @vivo_india @daburamlaindia @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan