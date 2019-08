Bigg Boss 13 Salman Khan: सलमान खान एक बार फिर से बिग बॉस-13 (Bigg Boss 13) से छोटे पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं। टीवी के चर्चित और विवादित शो का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फैन्स के मन में सवाल है कि आखिर कौन से कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के नए सीजन में नजर आने वाले हैं? वहीं खबरों की मानें तो शो के मेकर्स और कुछ स्टार्स के बीच बात नहीं बन पा रही है। बताया जा रहा है कि फीस के कारण मामला अटक रहा है।

द खबरी ने ट्विटर पर लिखा- फाइव स्टार होटल में फाइनल मीटिंग के बाद स्टार्स ने शो का हिस्सा न बनने का फैसला लिया है। बिग बॉस 13 के मेकर्स उनकी मांग के मुताबिक फीस देने के लिए तैयार नहीं हैं। चंकी पांडे, राजपाल यादव और जरीन खान जिन्होंने 1 लाख प्रति सप्ताह फीस की मांग की थी, उन्हें मेकर्स केवल 50 हजार रूपए प्रति वीक देने के लिए तैयार हैं।

Devoleena, Mugdha, other popular celebs back out & refuse to be part of Bigg Boss 13

Devoleena and Ankita, who asked more than Rs 80,000, have been offered only Rs 30,000. Interestingly controversial queen Mahika Sharma, whom fans wanted on the show, got swapped by Mahira Sharma

