Bigg Boss 13: सलमान खान ने बताया मेरी पांच गर्लफ्रेंड रही हैं लेकिन मैं वर्जिन हूं

Bigg Boss 13: बिग बॉस के घर में कल वीकेंड का वार एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (kajol) ने शिरकत किया था। बिग बॉस के शेट पर जहां अजय-काजोल की जोड़ी ने अपनी फिल्म तानाजी को प्रमोट किया वहीं शो के होस्ट सलमान खान (salman khan) के साथ जमकर मस्ती की। काजोल ने मस्ती भरे अंदाज में सलमान खान से ग्रिल करते हुए कई सवाल पूछे।

काजोल ने सलमान से पूछा क्या आपकी पांच से कम गर्लफ्रेंड है? लेकिन इससे पहले कि सलमान इस सवाल का जवाब दे पाते, अजय ने बीच में टोकते हुए कहा कि एक ही समय में या उसके पूरे जीवनकाल में? इस पर सलमान खान ने जवाब देते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरे पूरे जीवन में, मेरी केवल पांच गर्लफ्रेंड रही हैं जिसपर एकबार फिर अजय ने सलमान को रोका और चिढ़ाते हुए कहा कि इस सब के बावजूद सलमान नेशनल टेलीविजन पर कहते रहते हैं कि वो अभी तक वर्जिन हैं।

सलमान का जवाब सुनकर काजोल बिल्कुल भी उनसे सहमत नजर नही आईं लेकिन इस दौरान मशीन में हरी लाइट जली जो कि इस बात को दर्शाता था कि सलमान सच बोल रहे हैं। जिसके बाद काजोल ने सलमान खान पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर बड़ा झूठ! मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। काजोल ने हंसते हुए कहा कि ये मशीन भी तुम्हारी ही तरह एकदम झूठ बोल रही है।

.@ajaydevgn aur @itsKajolD lagaane aa rahe hai #Tanhaji ka tadka on #WeekendKaVaar.

Watch it tonight at 9 PM.

Anytime on @justvoot @vivo_india @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/Ut4Op2YSto

— Bigg Boss (@BiggBoss) January 4, 2020