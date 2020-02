Bigg Boss 13 Finale, Finalist Contestants: बिग बॉस 13 (Bigg Boss) के ग्रांड फिनाले का सबको बेसब्री से इंतजार है। शनिवार रात नौ बजे से इसका फिनाले शुरू होने वाला है। ऐसे में फैंस के साथ सभी घरवालों की धड़कनें तेज हैं, हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है कि बिग बॉस के इस ऐतिहासिक सीजन 13 का विजेता कौन होगा? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सेल्फ क्लेम फिल्म क्रिटिक और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट केआके (KRK) (कमाल आर खान) ने कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि बिग बॉस 13 से पारस छाबड़ा और आरती सिंह के बाद अब रश्मि देसाई (Rashami Desai) भी बाहर हो गई हैं।

So #RashmiDesai is also evicted. #BiggBoss13Finale

— KRK (@kamaalrkhan) February 15, 2020