Bigg Boss 13: सिद्धार्थ-शहनाज के प्रति बिग बॉस के नर्म रवैए से नाराज फैंस, बायस्ड शो बता कर रहे बायकॉट

Salman Khan Bigg Boss 13: बिग बॉस विवादों में ना रहे ऐसा हो नहीं सकता है। शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आए दिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाएं होती रहती है। शो के शुरुआती टास्क को लेकर ही इस पर लव जिहाद जैसे आरोप लगाए गए जिसे लेकर ट्विटर पर बायकॉट बिग बॉस भी ट्रेंड करा दिया गया। अब शो के फैंस एक बार फिर इसपर ना सिर्फ बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं बल्कि ऐसा भी कह रहे हैं कि यह शो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला और शहनजा के लिए बना है।

एक यूजर ने लिखा- यह शो स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज के लिए ही बनाया गया है। आश्चर्य नहीं होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला इसके विनर होंगे। यह काफी बायस्ड शो है। सलमान खान इस बायस्ड कमेंट से इरिटेट हो सकते हैं। वोटिंग इसकी फेक होती है। सारा कुछ मेकर्स पर निर्भर करता है। एक यूजर ने शो के 4, 5 साल पहले की याद दिलाते हुए लिखा- बिग बॉस 4-5 साल पहले तक बायस्ड नहीं था। इधर सलमान खान के कुछ पसंदीदा हैं जिन पर वे अपने प्यार की बौछार कर रहे हैं। यह पूरी तरह से बायस्ड बर्ताव को दिखाता है।

वहीं हाल ही में घरवालों की सहमति से हिमांशी खुराना को कैप्टन चुनने के बाद बिग बॉस द्वारा कैप्टेंसी से हटा देने को लेकर एक यूजर ने लिखा- बिग बॉस हिमांशी को टारगेट कर रहे हैं। वह उसके फेम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि इसके 10वें सीजन में रोहन मेहरा के साथ हुआ था।

Yes. I think @BiggBoss trying to target #himanshi and put down her fame like they did in season 10 to #rohanmehra . I feel pity for her. #staystronghimanshikhurana#BoycottBiasedBB13 https://t.co/edEyDxjVvh

— adila mishu sultana (@mishu_adila) November 28, 2019