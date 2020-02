Bigg Boss 13: बिग बॉस के घर में कई दिनों से सना-सिद्धार्थ और पारस माहिरा के बीच कभी मीठी बातें तो कभी तेज तकरार होती दिखती है। जब इनके बीच में लड़ाई होती है तो पूरे घर में इनकी आवाजें गूंजती हैं। इस बीच शोर भी होता है और एक दूसरे से बदतमीजी भी होती है। सना और माहिरा के फैंस उन्हे कई बार हिदायत देते भी दिखते हैं कि जिस तरह से सिद्धार्थ और पारस उन दोनों से बात करते हैं वह बहुत गलत व्यवहार होता है। तो वहीं कई सेलेब्स भी सिद्धार्थ और पारस को इस बारे में लताड़ चुके हैं। अब इस कड़ी में बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट किश्वर मर्चेंट का नाम भी जुड़ा है।

टीवी एक्ट्रेस किश्वर ने सना और माहिरा के लिए ट्वीट किया है। अपने पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा-‘जैसे सिद्धार्थ सना से और पारस माहिरा से बात करते हैं.. माय गॉड, इन दोनों लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं?सैड बहुत बुरा।’ किश्वर के ट्वीट को देख कर फैंस ने भी कहा कि बिग बॉस के शो में इन दोनों लड़कों को बात करने की तमीज नहीं है। वहीं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस दिलनाज ने भी पारस और सिद्धार्थ की निंदा करते हुए कहा- ‘ये लड़के आखिर कर क्या रहे हैं? क्या किसी महिला से ये बात करने का तरीका है? और ये लड़कियां इनसे किस बात की भीख मांग रहीं क्यों इन्हें बार बार बेग कर रही हैं? और ये चलचलनिकल, क्या है ये? ‘

The way Sid talks to Sana .. and the way Paras talks to Mahira.. my god these girls have some self respect or no .. SAD #BB13FinaleWeek

