Bigg Boss 13: सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में दर्शकों को रोजाना नए टर्न और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शो में लगातार हो रही गुटबाजी को फैंस काफी एन्जॉय कर रहे हैं। हाल ही में बिग बॉस सीजन 3 के विनर विंदू दारा सिंह ने एक मजेदार ट्वीट किया है। विंदू ने ट्वीट कर शो की तुलना नागिन सीरियल से कर दी और शो के कंटेस्टेंट्स पारस और माहिरा को शो का नाग नागिन बताया।

विंदू ने अपने मजेदार ढंग से किए गए ट्वीट में लिखा कि जब भी घर में किसी की भी लड़ाई होती है,आप देखेंगे कि माहिरा चिल्ला ही रही होती है, The yelling Queen! अगर एक्स विनर्स के पास घर के किसी सदस्य को एविक्ट करने का मौका होता तो मैं बेशक माहिरा को घर से निष्कासित करता।

Be it anyone’s fight, you will always find Mahira yelling!

The yelling Queen!!

If there was a vote for ex winners to evict one HM I would have choosen Mahira!@BiggBoss @ColorsTv

At times BB show is like the Naagin serial!

With Paras the NAG & Mahira the NAGIN!#BB13

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) November 14, 2019