View this post on Instagram

@parasvchhabrra apni love aur relationships ka gyaan baant rahe hai @shefalibagga ke saath! Do you agree with him? Watch #WeekendKaVaar this Saturday at 9 PM & Monday at 10 PM. Anytime on @voot @Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss #BiggBoss13 #BB13 #SalmanKhan