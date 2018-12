Bigg Boss 12: दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 12 की विनर ट्राफी अपने नाम कर ली है। दीपिका के शो जीतने के बाद श्रीसंत के फैन्स एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग दीपिका के विरोध में #worst winner dipika, #baised show, #worst winner makkhi जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर ट्वीट कर रहे हैं। दीपिका कक्कड़ को ट्रोल करने में श्रीसंत के फैन्स कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, इतना ही नहीं बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने दीपिका की जीत पर मजे लिए हैं।

हालांकि दीपिका कक्कड़ ने ट्रोलिंग को भी सकारात्मकर तरीके से लिया है। बिग बॉस शो से बाहर आने के बाद पहले इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, ”कोई बात नहीं, जब आप चमकते हो तो लोग आपकी आलोचना करते हैं।” बता दें कि सोशल मीडिया पर बिग बॉस 12 के विनर को लेकर श्रीसंत का नाम ही छाया हुआ था, हालांकि दीपिका की जीत से श्रीसंत की फैन आर्मी काफी परेशान है। पति श्रीसंत की हार से पत्नी भुवनेश्वरी भी काफी निराश हैं।

दूसरी ओर ट्विटर पर श्रीसंत को कुछ लूजर बता रहे हैं। बिग बॉस एक्स विनर शिल्पा शिंदे भी श्रीसंत की जीत के सपोर्ट में थीं। दीपिका कक्कड़ की जीत के बाद शिल्पा ने एक ट्वीट में लिखा- ‘दीपिका को पता चलेगा इतना रोने के बाद भी शो फ्लॉप था। बेचारी कोई बात नहीं, खिलौना पकड़ा दिया गया।’ वहीं श्रीसंत ने एक फैन ने लिखा- ‘आप सच्चे हो, आज बहुत बुरा लग रहा है। भावात्मक रूप से काफी परेशान हूं, क्या यार भाई। कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूं, आप एक सच्चे विजेता हो।’

देखें लोगों का रिएक्शन-

#SreeFam the real journey starts from here.

2018 may not end well but 2019 can be the best year when SC will lift ban on #Sree.

Not BB trophy, all it matters is #Sreesanth‘s happinessbr>We knw we r the biggest fandom & yes #SreesanthTheChampion

May God bless My Sree & SreeFam pic.twitter.com/QjOEcLINAb

— AbhipsaAp_0718) December 31, 2018