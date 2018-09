BIGG BOSS 12: दीपक ठाकुर ने गा दिया ऐसा गाना कि रोने लगीं दीपिका कक्कड़

BIGG BOSS 12: बिग बॉस सीजन 12 के कंटेस्टेंट दीपक ठाकुर प्रीमियर एपिसोड से ही दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। बिग बॉस हाउस के अंदर भी दीपक अपनी गायिकी और मासूमियत से कंटेस्टेंट्स का मनोरंजन कर रहे हैं। इसी दौरान शो एक अनसीन वीडियो बार-बार देखा जा रहा है। जिसमें दीपक ठाकुर ने ऐसा गाना गा दिया है कि टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस कंटेस्टेंट दीपिका कक्कड़ रोने लगती है।

वीडियो में दीपक जेपी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ फिल्म का गाना ‘संदेश से आते हैं संदेशे जाते हैं’ गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दीपिका और नेहा भी किचन में मौजूद होती हैं। शुरूआत में दीपिका इस गाने को काफी एन्जॉय करती हुई नजर आ रही हैं लेकिन बाद वे उन्हें गाना बदलते के लिए कहती हैं। दीपिका कहती हैं, ”आप बहुत इमोशनल गाना गा रहे हैं प्लीज इस गाने को बदल दें।” हालांकि दीपक, दीपिका की आंखों में आंसू नोटिस कर लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आप रो रही हैं?

दीपिका अपने आंसू रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपिका कहती हैं, ”कोई बात नहीं बस किसी की याद आ गई। मैं ऐसी ही हूं। मैं बहुत इमोशनल हूं।” दीपिका बाद में बात को संभालते हुए कहती हैं कि वे जेपी दत्ता सर की फैमिली के बहुत करीब हैं इसलिए उनकी याद आ गई। दीपिका को हंसाने की नेहा और सोमी कोशिश करती हैं। जिसके लिए दीपक ‘दम मारो दम’ और ‘लैला मैं लैला’ जैसे गानों को भी गाते हैं। बता दें कि दीपक ठाकुर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे बाथरूम में रखे जकोजी से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।

"Yeh jacuzzi-jacuzzi kya hai?" #DeepakThakur can't stop talking about the #BB12 house! Tune in tonight at 9 PM and watch him in his anokha andaaz. #BiggBoss12 pic.twitter.com/T2rq0Oh97m

— COLORS (@ColorsTV) September 17, 2018