टीवी के चर्चित और विवादित शो बिग बॉस 12 में अक्सर कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई और झगड़ा देखने को मिलता है। बीते कुछ एपिसोड में रोहित और श्रीसंत के बीच जमकर तकरार हुई। सोमवार के एपिसोड में भी श्रीसंत और रोहित के बीच बहस देखने को मिली। रोहित की बात से नाराज श्रीसंत ने उनपर हाथ उठा दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह एपिसोड आज रात को प्रसारित किया जाएगा।

वीडियो में देख सकते हैं कि श्रीसंत रोहित पर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं हालांकि उनका थप्पड़ रोहित को लगता नहीं है। वीडियो को देखने के बाद नाराज रोहित के फैन्स श्रीसंत को शो से बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। जबकि इस पूरे वाकये को लेकर श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी का भी रिएक्शन सामने आया है। भुवनेश्वरी ने एक ट्वीट में लिखा- यह थप्पड़ प्रोमो में है, मैं आशा करती हूं कि यह असलियत में भी हो। वहीं बिग बॉस-3 के विजेता विंदू दारा सिंह ने श्रीसंत के इस बर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर की है।

विंदू ने एक ट्वीट में लिखा- प्रोमो काफी छोटे होते हैं इसलिए इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह थप्पड़ श्रीसंत से जुड़ा हुआ है तो उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है। इस तरह का बर्ताव यदि अग्रेसिव है तो बिग बॉस ने अग्रेसिव का मतलब बदल दिया है। रोहित के फैन्स ट्विटर पर हैशटैग KickOutSreesanth से ट्वीट कर रहे हैं और उन्हें शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं।

Promos are deceptive and should not be commented upon.

But if that slap by Sreeshanth has connected than he is in deep trouble.

Such behaviour is also considered as “aggressive” – unless of course if BB has changed the definition of “aggression”#BB12

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) December 3, 2018