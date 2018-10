कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 में हाल ही में दो और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हैं। सीरियल ‘रिश्ता लिखेंगे हम नया’ के एक्टर रोहित सुचांती और मराठी बिग बॉस सीजन 1 की विनर मेघा ढाडे बिग बॉस के घर में अपनी कमर कसकर आए हैं। शानदार एंट्री के बाद रोहित कई बार अन्य घर सदस्यों के साथ बातचीत में कहते दिखाई दिए कि श्रीसंत को ‘घर’ से इविक्ट कर दिया जाना चाहिए।

रोहित ने घरवालों से कहा था, ‘उनका बात करने का अंदाज अच्छा नहीं है। वह इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं, उनका ये तरीका कई घरवालों को पसंद नहीं है।’ इसके बाद अन्य घरवाले भी रोहित की पीठ पीछे उनके गोरेपन का मजाक उड़ाते नजर आए थे। घर सदस्य रोहित का मजाक उड़ाते हुए कहते दिखे थे, ‘रोहित हैंडसम दिखने की बजाय ब्यूटीफुल दिखते हैं।’ श्रीसंत ने रोहित के लिए कहा था कि रोहित पर्पल कलर की शॉट्स पहनते हैं। श्रीसंत कहते हैं कि इस दौरान वह ऐसे व्यवहार करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं लगता। श्री आगे कहते हैं- या तो वह स्ट्रेट नहीं हैं या फिर गे हैं।

I am extremely upset after what I saw today on #BigBoss12 on @ColorsTV . So I wrote this ‘The Color Purple’ . Hoping it reaches the right people who read and share it ahead . It’s important that we don’t let people think it’s okay to do this #TheColourPurple #BeKind pic.twitter.com/ohE6m8vgQy — Vikas Gupta (@lostboy54) October 22, 2018

बिग बॉस के घर में श्रीसंत के ऐसे बयान के बाद बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता काफी नाराज दिखाई दिए। श्रीसंत इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं। बिग बॉस सीजन 11 के कंटेस्टेंट रह चुके विकास गुप्ता माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर श्रीसंत के खिलाफ लिखते हैं। अपने पोस्ट पर गुप्ता उन लोगों को भी शेम करते हैं जो लोग रोहित के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।

गुप्ता अपने पोस्ट में लिखते हैं, ‘मैंने जो आज बिग बॉस सीजन 12 में देखा, उसे देख मैं काफी निराश हूं। ऐसे में मैंने ‘द कलर पर्पल’ लिखा है। आशा है कि यह पोस्ट उन ‘सही’ लोगों के पास ही पहुंचे, जो इसे समझें और शेयर करें। हमारे लिए ये समझना जरूरी है हम लोगों को ऐसा सोचने की छूट न दें। #दयाभावदिखाएं #दकलरपर्पल’। बता दें, विकास ने अपने ट्विटर पोस्ट में ‘द कलर पर्पल’ लंबा चौड़ा लेख लिखा है।

Surbhi called Rohit beautiful because he has a pretty face. Handsome means rough beard look. That is a difference. Not the way sreesanth showed a demonstration on how gay people act. #bb12 #biggboss12 — dont @ me (@thinkreeese) October 23, 2018

इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोगों का रिएक्शन श्रीसंत के प्रति निगेटिव रहा। एक यूजर ने लिखा कि श्रीसंत सड़क पर नहीं घूम रहे हैं कि कुछ भी कहेंगे। देखें अन्य यूजर्स ने क्या कहा…

Sreesanth you are calling Rohit gay and making fun of him but the panssy gay is you cos you keep crying all the time. Men usually dnt cry so easily so think now who is a gay you or rohit for me your a gay — Veena (@J7B1lhUqu5AsWgl) October 23, 2018

@sreesanth36 potraying rohit as Gay coz of him wearing purple. Seriously?? If he follow ipl,he shld knw that kochi tusker tm itself had purple in dress, so as pune team.That mean all those became gay?keep ur narrow thinking with u.&what would u tell about this #Sreesanth #BB12 pic.twitter.com/8nuhoTYT42 — Uttam Patel (@uttampatel) October 23, 2018

Was disappointed to see the contestants make fun of Rohit & insinuating that he is gay.Sreesanth is a moron can’t expect any kind of sensitivity from him. It’s 2018 the least you could expect from mainstream channels like @ColorsTV is to not promote transphobia on their show. https://t.co/ZORTFKtCEU — Suchita (@Suchita_14) October 23, 2018

#Sreesanth is on national television. Raaste pe nahi ghum raha hain woh jo kisko bhi koi bhi comment paas karein ! Bohot acha defend kar rahe ho lage raho https://t.co/EDaQosYutf — Sagar Rathore agar2024) October 23, 2018

