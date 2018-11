View this post on Instagram

After Eviction – Live , Straight , Clear and Bold words from #Sabakhan to #Sreesanth #Exclusive #Newstime #BigBoss #Saba #Dipikakakar #Bigbosslatest #Bigboss12 #Khansisters #Anupjalota #Jasleen #Shilpashinde #Karanvirbohra #Deepakthakur #Urvashivani #Shristhyrode #Nehapendse #Romilchaudhary #Surbhirana #Saurbahpatel #Somi #Srishty #Shivashish #Romil #Deepak #vikasgupta