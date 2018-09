Bigg Boss 12 Contestants List 2018, Timings, Start Date and Time, House: छोटे परदे के पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 आज रविवार से शुरू हो रहा है। शो को सलमान खान होस्ट करते हुए नजर आएंगे। चैनल से दर्शकों के बीच उत्सुकता बनाए रखने के लिए शो के ओपनिंग एपिसोड की झलक शेयर कर दी है। इसके पहले भी चैनल ने एक प्रोमो वीडियो साझा किया था जिसमें सलमान खान बिग बॉस हाउस के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे थे।

