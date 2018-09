Bigg Boss 12: सलमान खान ने ली है घर में एंट्री, आज से लगेगा हंगामे का तड़का

‘बिग बॉस सीजन 12’ कलर्स चैनल पर रविवार यानी आज से शुरू हो रहा है। हर सीजन की तरह इस बार भी शो को सलमान खान होस्ट करते हुए नजर आएंगे। इस बार के सीजन में दर्शकों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बिग बॉस के सीजन 12 में घर में विचित्र जोड़ियों दाखिल हो रही हैं। चैनल ने दर्शकों के बीच उत्सुकता बनाए रखने के लिए शो की झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। कलर्स ने अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से शो का प्रोमो वीडियो शेयर किया है। जिसमें सलमान खान घर के अंदर एंट्री लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

चैनल ने वीडियो के संग कैप्शन लिखा है- ”स्वागत नहीं करोगे सलमान का? पागलपन और एक्साइटमेंट का पिटारा खुलेगा।” वीडियो में सलमान खान लड़कियों के ग्रुप के साथ अपनी फिल्म के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान खान ने पीले रंग की टी-शर्ट में डांस मूव्स करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सलमान खान ने बिग बॉस शो की तैयारी के लिए खुद भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है।

Swagat nahi karoge @BeingSalmanKhan ka? Catch the craziness and excitement unfold, tomorrow on @BiggBoss at 9PM. #BiggBoss12 pic.twitter.com/VaWzkb4BGm

This is how I am preparing for Bigg Boss season 12 #BB12 pic.twitter.com/0pZuKH27SK

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 14, 2018