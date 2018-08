इस साल के बहुप्रतीक्षित शो बिग बॉस 12 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में सलमान खान क्लास में जुड़वा बहनों, सास-बहू, इलेक्ट्रिशियन, रैपर और कुछ अन्य लोगों की हाजरी लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमो को कलर्स चैनल के सीईओ राज नायक ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। प्रोमो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- अब लोगों का इंतजार खत्म हुआ। सलमान खान फिर से वापस आ गए हैं।

प्रोमो को देखकर लगता है कि बिग बॉस हाउस इस बार एक क्लास रूम के जैसा नजर आने वाला है जिसमें कई शरारती बच्चे होंगे और उनके हेड मास्टर सलमान खान होंगे। कहा जा रहा है कि इस बार बिग बॉस शो का फॉरमैट पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा क्योंकि प्रोमो में सलमान खान कहते हैं- इस बार बदल जाएगी गेम की एबीसीडी, जब आएंगी विचित्र जोड़ी। बिग बॉस सीजन 12 मेरे साथ आ रहा। बिग बॉस 12 का प्रीमियर कलर्स टीवी पर 12 सितंबर को होगा। हर साल की तरह इस साल भी शो एक अलग तरह की थीम में नजर आएगा। बीते साल शो की थीम पड़ोसी और घरवालों पर आधारित थी जबकि इस बार जोड़ियों पर आधारित है।

The wait has come to an end! @BeingSalmanKhan is coming back soon on @BiggBoss season 12 only on @colorstv! @nadiachauhan @iamappyfizz @oppomobileindia pic.twitter.com/MTdgtGUbvo

— Raj Nayak (@rajcheerfull) August 12, 2018