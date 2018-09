BIGG BOSS 12: बिग बॉस के सीजन 12 में भी कंटेस्टेंट्स के बीच बहस और लड़ाई शुरू हो गई है। शो को शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं कि क्रिकेटर श्रीसंत घर से बाहर आना चाहते हैं। दरअसल बिग बॉस के दिए एक टास्क को लेकर सबा और श्रीसंत के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है जिसके बाद वे घर छोड़ने की धमकी दे देते हैं। सबा और श्रीसंत के बीच हुई बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है।

दरअसल माजरा कुछ ऐसा है, बिग बॉस सभी घर वालों के एक लग्जरी बजट कार्य सौंपते हैं। जिसमें सभी सदस्यों को किसी कंटेस्टेंट को कमजोर बताना था और इसके पीछे का कारण भी बताना था। इसी टास्क में श्रीसंत को जोड़ीदार शिवाशीष मिश्रा और सौरभ पटेल को खुद से कमजोर होने का एक तर्क देना होता है। लेकिन श्रीसंत कहते हैं कि उनके पास इस जोड़ी को कमजोर बताने का कोई कारण नहीं है। श्रीसंत का तर्क था कि वे अभी शिवाशीष और सौरभ को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। टास्क पूरा न होने की स्थिति में बिग बॉस यह लग्जरी बजट टास्क बीच में ही रद्द कर देते हैं।

Socha tha karenge jodiyon ko all-out, but @sreesanth36 ne task se kiya walk out. BB conference mein aaj raat hoga ek naya dhamaka! Make sure you tune in at 9 PM. #BiggBoss12 #BB12@SportobyMacho @PanasonicIndia @campusshoes pic.twitter.com/s190XLWRqN

