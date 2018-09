Bigg Boss 12: बिग बॉस सीजन 12 दर्शकों को काफी एंटरटेन कर रहा है। हर सीजन की तरह इस बार भी शो में घर-सदस्यों के बीच होने वाली गरमा-गरमी लोगों का ध्यान खींच रही है। हालांकि श्रीसंत शो के शुरू होने के एक-दो दिन बाद से ही बहस और लड़ाई करने के कारण चर्चा में हैं। कुछ दिनों पहले श्रीसंत ने कॉमनर जोड़ी सबा-सोमी से जमकर बहस की थी और अब उनकी बहस हुई है नेहा पेंडसे से। दरअसल एक टास्क के दौरान श्रीसंत फिर से बगावत पर उतर आते हैं।

दरअसल माजरा कुछ यूं है कि बिग बॉस के घर में ये हैं मोहब्बतें एक्टर करण पटेल घर-सदस्यों के लिए एक टास्क लेकर पहुंचते हैं। इस टास्क में सभी घरवालों को अपनी-अपनी एक क्वालिटी किसी अन्य कंटेस्टेंट को डोनेट करनी है। जब करण नेहा ने पूछते हैं कि वे अपनी कौन से अच्छाई को और किसे डोनेट करना चाहती हैं? जिसपर नेहा ने कहा, मानसिक क्षमता और मैं यह श्रीसंत को देना चाहती हूं। जिसके बाद श्रीसंत और नेहा के बीच बहस होती है।

