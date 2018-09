बिग बॉस सीजन 12 में घरवालों के बीच बहस और झगड़े शुरू हो चुके हैं। बीते मंगलवार के एपिसोड में बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को नए सीजन का दूसरा लग्जरी बजट टास्क दिया था। समुद्री लुटेरे टास्क में घरवालों के बीच जमकर बहस हुई। जोड़ीदारों और सिंगल्स में किसी एक कंटेस्टेंट को कुर्सी पर बैठना था। जिसे विरोधी सरेंडर करने तक टॉर्चर करते। टास्क के दौरान श्रीसंत ने अपने विरोधियों पर कुछ इस तरह हमला बोला कि उन्हें कुत्ते तक कह दिया।

इस लग्जरी बजट टास्क को सिंगल कंटेस्टेंट करणवीर बोहरा से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वहीं दूसरी ओर सौरभ और दीपक आपस में झगड़ते नजर आए। दीपक ने टास्क में करणवीर का साथ देते हुए कहा कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम सभी को एक हद में रहकर रहम दिखाते हुए टास्क पूरा करना चाहिए। दीपक की बात का विरोध जोड़ीदार रौशमी ने किया।

