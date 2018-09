Bigg Boss 12: बिग बॉस 12 का पहला एलिमिनेशन हो चुका है। जिसमें कृति-रोशमी की जोड़ी घर से बेघर हो गई है। शनिवार को प्रसारित हुए वीकेंड के वॉर एपिसोड में सलमान खान ने इस बात की घोषणा कर दी थी। कृति-रोशमी की जोड़ी ही घर की पहली कप्तान थी हालांकि नियमों के उल्लघंन के चलते बिग बॉस ने उन्हें घर से बेघर होने के लिए सीधे-सीधे नॉमिनेट कर दिया था। अब घर से बाहर आने के बाद कृति ने एक ताजा इंटरव्यू में करणवीर बोहरा की ओर से धोखा मिलने की बात कही है।

कृति से सवाल किया गया कि उन्हें करणवीर बोहरा ने भी नॉमिनेट किया और कहा था कि आपने नॉमिनेशन की प्लानिंग की थी। क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया? कृति ने कहा, ”सभी घर-सदस्य नॉमिनेशन्स को लेकर आपस में बातचीत किया करते थे। मैं एक दोस्त होने के नाते करणवीर के पास गई थी। मेरे पास कोई भी सदस्य नॉमिनेशन के बारे में बातचीत करने के लिए आता तो मेरी कोशिश होती कि उसकी बात मेरे तक ही रहे। यदि करणवीर को लगता था कि यह गलत है तो उन्हें मुझे वहीं पर रोक देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस बात का बहाना बना कर मुझे नॉमिनेट कर धोखा दिया है।”

