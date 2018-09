BIGG BOSS 12: वायरल हो रहा है दीपक ठाकुर का ये मजेदार वीडियो

Bigg Boss 12: सलमान खान का शो बिग बॉस 12 रविवार से शुरू हो चुका है। शो के सभी कंटेस्टेंट्स अपने अलग-अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार के दीपक ठाकुर सभी के फेवरेट बन गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर दीपक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उनके भोलेपन और मासूमियत ने लोगों के दिलों के छू लिया है। वीडियो में दीपक बिग बॉस हाउस के वॉशरूम में हैं और वहां की चीजों और डेकोरेशन को देखकर चेहरे पर हैरानी का भाव है। वीडियो को कलर्स चैनल ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

वीडियो में दीपक बाथरूम में रखे जकूजी (Jacuzzi) को देखकर खुद से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक को जकूजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इस बात का जिक्र वे अपनी पार्टनर उर्वशी वाणी से करते हैं। वीडियो में दीपक वॉश बेसिन के पास लगे डिजाइनर नलों और लाइटों का भी जिक्र करते हैं। दीपक कहते हैं, नल से भी लाइट निकल रही है, ऐसा कहां होता है। उर्वशी दीपक की बात सुनकर हंस पड़ती हैं। ये वीडियो बेहद फनी है, जिसे देखकर दर्शक इसे शेयर किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। यह एपिसोड आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

"Yeh jacuzzi-jacuzzi kya hai?" #DeepakThakur can't stop talking about the #BB12 house! Tune in tonight at 9 PM and watch him in his anokha andaaz. #BiggBoss12 pic.twitter.com/T2rq0Oh97m

This guy is going to be favorite of many. Such a sweet n so innocent banda.. "BB me aise log hi pasand kiye jate hai.."

Aur ye bahut aage jayega..He's not alone pura Bihar hai iske sath.. We had seen in BB9, useless Monalisa Top 6 me pahuncha sakta hai.

